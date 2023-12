Vota por Alejandra Valencia para arquera del año

HERMOSILLO.- Por segunda vez en su carrera, la sonorense Alejandra Valencia fue nominada al premio para la Mejor Arquera del Año en los premios de la World Archery, por lo que sus familiares y amigos se han abocado a conseguir votos para medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Las votaciones finalizarán el próximo 10 de diciembre, por lo que quienes deseen sumarse a la causa de la hermosillense deberán ingresar antes al portal www.worldarcheryawards.com y votar en cada una de las categorías; en el caso de Alejandra, arco recurvo femenil.

En su división, la mexicana está compitiendo contra la británica Penny Healey, la checa Marie Horackova, la estadounidense Casey Kaufhold y la coreana Lim Shyeon, a quien derrotó en las semifinales de la pasada final de Copa del Mundo, celebrada en Hermosillo.

“Sabemos que es difícil, por la cuestión de que es voto por voto, y es muy difícil estar molestando a las personas para que voten. No queríamos molestar y lo dejamos así, lo dejamos nomás a manera familiar, pero uno de los familiares dijo ‘no, no, hay que compartir’ y ya empezamos todos a compartirlo.

Alejandra no es de las que anda haciendo campañas para que voten, porque le da pena; la vez pasada también lo dejamos así pasar. Ahorita hicimos lo mismo, pero la misma familia dijo ‘no, no, hay que votar y compartirlo’, pero si fuera por Ale no hubiera hecho nada”, comentó Elizabeth Trujillo, mamá de la arquera.