"Vivimos con miedo": Familias damnificadas

HUATABAMPO.- Con temor de que el techo de sus casas les caiga encima, viven diez familias de la comunidad 17 de Octubre, "El Sapo", en Huatabampo, luego de que el fenómeno tropical "Lorena" causó estragos.



Lorena Seboa Leyva, de 32 años de edad, manifestó que no duerme tranquila pensando en que un pedazo del techo de su casa le puede caer a ella o a alguno de sus cinco hijos.



"Se me mojó todo, el techo se nos está cayendo y sí necesitamos apoyo porque yo no trabajo y mi esposo apenas se fue a trabajar, salió a pescar, pero no ha ganado nada porque les fue mal con la pesca de camarón", abundó.



Con las lluvias y vientos de "Lorena", algunas familias de dicha localidad se refugiaron en un albergue cercano, recordó, pero al regresar a sus hogares los encontraron dañados.

Leandra Leyva Valdez, de 63 años de edad, hizo un llamado a las autoridades municipales y al regidor étnico Abel Ramírez para que los apoyen con material."No es justo que nos dejen así, aquí vivimos cuatro familias y andan trece niños", añadió, "vivimos con miedo".Además denunció encharcamientos en las calles de la comunidad, ya que esto sirve como criadero de moscos."No podemos salir por el agua estancada que tenemos, hay mucho mosco; estamos olvidados aquí", lamentó.Autoridades municipales aseguraron que personal de Desarrollo Social se encuentra haciendo un censo para determinar cuántos damnificados hubo y apoyarlos; hasta el momento los daños son mínimos.