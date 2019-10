Vivían niños de orfanato en condiciones antihigiénicas

NACO, Sonora.- Falta de papel higiénico y de jabón, así como condiciones insalubres, fueron detectadas en la Casa Hogar Emmanuel, por lo que fueron denunciadas por el nuevo comité ante la autoridad estatal.

La secretaria de la nueva mesa directiva, Norma Castillón, recordó que la acusación se hizo tras encontrar en una visita que la directora de la institución, Yaneth, se había ido de vacaciones a Guadalajara, dejando a los niños artículos de higiene personal.

"Se fue y dejó a los niños así sin papel higiénico, o sea sin muchas cosas, sin jabón para lavarse las manos, muchas cosas que había deficiencias, pero ¿cómo puedes dejar a catorce niños sin papel higiénico y sin jabón para lavarse las manos?", preguntó.

También se dieron cuenta que en la casa hogar se realizaban fiestas durante la noche, con alcohol, pese a que en ese lugar estaban resguardados los menores de edad, aseveró.

"Muy sucio (estaba el edificio), lleno de cucarachas, las niñas llenas de piojos, los niños llenos de piojos o sea plagas, todo muy sucio, muy antihigiénico", mencionó.

Los menores de edad estaban entre los 4 y los 27 años; la joven de 27 años que estaba en la casa hogar tiene discapacidad, por lo que le permitían mantenerse ahí, aunque era utilizada, refirió.

También había una joven de 18 años que participaba en las fiestas con alcohol, a quien no se le permitió ingresar con los niños por su mayoría de edad.

Además de todas estas situaciones, descubrieron que los donativos se utilizaban para venderlos, por lo que exhortaron a no realizar más donativos para esta institución que por lo pronto no está funcionando.

UN POCO DE HISTORIA

"Ahí cambiaron muchas cosas porque ellos veían muchas cosas, pero ellos (los voluntarios) no podían ni preguntar ni recibir respuestas porque no hablan español, entonces me invitaron a mí y fue cuando las cosas empezaron a cambiar", detalló Castillón.

Ella habló con los voluntarios, hizo preguntas y fueron conociendo más sobre el trabajo que en la Casa Hogar Emmanuel, que depende de los donativos de ciudadanos de Estados Unidos, y es como se dieron cuenta que ahí se realizaba un fraude.

La organización Orfanato de Niños Cristianos de Naco unió a personas de diferentes iglesias cristianas para apoyar a la única casa hogar que hay en la población de Naco y que dependía de las donaciones que hacían los feligreses.

DEFINIRÁN SITUACIÓN DE LOS MENORES

La Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes tomará la decisión si los menores de la Casa Hogar Emmanuel continúan en el lugar o se reunifican con la familia, destacó el procurador Wenceslao Cota Amador.

"Mientras nosotros estamos verificando con ese Ayuntamiento, con ese DIF Municipal cuál es la situación legal", insistió, "vamos a tomar la determinación si continúan en la casa hogar o se reunifican con la familia".

Cota Amador detalló que ocho de los catorce menores quedaron bajo resguardo de sus familiares y seis más fueron trasladados a un centro de asistencia social de Hermosillo; uno de los niños padece de sus facultades mentales y se le está buscando un lugar adecuado para su estancia.

"Básicamente lo que hemos estado haciendo es tener un acercamiento con los centros de asistencia social, con los DIF Municipales, revisar cuál es la situación legal de los niños y acompañarlos para que en la medida de lo posible puedan ellos tener, todo en la medida debidamente cubiertos.