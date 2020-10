Vive Alejandro Soria el arte a plenitud

HERMOSILLO, Sonora.- Su encuentro con el arte. Su técnica favorita. La influencia de su padre. La cirugía que le cambió la perspectiva de la vida. Todo ello capta el documental “Contando historias a través del color” sobre la obra y esencia del sonorense Alejandro Soria Salazar.

En tan sólo cinco minutos la producción de Héctor Díaz Gallery recoge algunos de los detalles más íntimos del artista visual, que si bien permiten conocer parte de su vida profesional, ayudan a entender sobre todo la mente creativa detrás de sus trazos.

“Me describo como una persona que le encanta platicar con la gente” es la primera frase que pronuncia Alejandro en el video. Lo que sigue es un recorrido audiovisual por su vida artística y personal.

En el documental, Alejandro recuerda que uno de sus primeros regalos de cumpleaños fueron lápices de colores. Se confiesa como admirador del trabajo de Picasso, Andy Warhol y Jean-Michel Basquiat.

También habla de sus tiempos de estudiante de intercambio en Sídney, Australia, de la relación con su papá y de la operación de cerebro a la que se sometió en 2001 y que fue clave: “Decidí comenzar de nuevo y vivir a plenitud el apasionante oficio de las artes visuales”.

El material fue producido por Héctor Díaz Gallery y dirigido por Pascual Aldana, como parte de un proyecto de la galería para promover la obra de artistas mexicanos, colombianos, cubanos y españoles, entre otras regiones del mundo.

Soria Salazar cuenta que la galería se contactó con él para plantearle la propuesta y después de muchas entrevistas y videollamadas por fin fue lanzado hace unos días.

Lo veo casi como un parteaguas en mi trayectoria, no nomás por mi trabajo, sino por la calidad de esta producción, es entrar a las grandes ligas, por decirlo de una manera, y eso me motiva mucho y al mismo tiempo me compromete”, asegura.