Violencia convierte a Caborca en “zona de guerra”

Horas de terror vivieron los residentes de la región de Caborca por los enfrentamientos armados entre grupos delictivos antagónicos que iniciaron la tarde del viernes 19 y se extendieron hasta ayer sábado.

Autoridades locales informaron que la violencia se desató alrededor de las 18:30 horas del viernes, en Puerto Lobos.

La Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) confirmó que en ese sitio se aseguraron dos pick up con blindaje, un rifle de alto poder tipo Barret y se localizaron dos cuerpos sin vida.

A través de un comunicado, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz corroboró estos hallazgos, además de hacer un llamado a los ciudadanos a colaborar con la denuncia de cualquier hecho o persona sospechosa a la línea de emergencia 911 o la línea anónima 089.

MACABRO HALLAZGO

Horas después en Caborca continuaron las balaceras, además de registrarse los incendios de un tráiler y cuatro carros, así como de una gasolinera ubicada en Avenida Domingo Quiroz y Mora.

Al mediodía del sábado las autoridades hallaron los cuerpos sin vida de al menos 10 personas del sexo masculino -que no han sido identificados- en el tramo carretero Caborca-Sonoyta, aproximadamente en el kilómetro 115.

Esto fue confirmado por autoridades locales.

REFUERZAN VIGILANCIA

Durante la tarde del sábado, autoridades policiales de los tres niveles de Gobierno y del Ejército Mexicano, así como de la Guardia Nacional, mantenían fuerte presencia en la región y continuaban con los patrullajes.

En entrevista para EL IMPARCIAL, Librado Macías González, presidente municipal de Caborca, externó que hay mucha preocupación por lo que está ocurriendo y que en coordinación con el Estado y otras autoridades, se preparaban para incrementar la seguridad.

Declaró que habló con mandos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora y de la 45 Zona Militar, entre otras autoridades, para solicitar una mayor presencia policial.

Expuso que la zona es muy amplia y la delincuencia se vale de brechas y caminos vecinales para desplazarse.

Tanto en Caborca como en sus localidades y ejidos se mantenían patrullajes vía terrestre apoyados con sobrevuelos en helicóptero.

Salvo un comunicado sobre operativos coordinados entre Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Municipal y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), no se emitía mayor información de los hechos.

Aprovecharon “ausencia” de autoridad para entrar: Alcalde

El presidente municipal de Caborca, Librado Macías González, confirmó que la refriega armada inició en Puerto Lobos, hacia donde se desplazó gran parte del estado de fuerza policial.

Sugirió que los delincuentes se aprovecharon de que gran parte de las autoridades se encontraban en aquella zona para introducirse a la ciudad de Caborca.

“Se quemó una casa y una gasolinera, esa es la realidad. Empezó la situación en Puerto Lobos y el Ejército, la Estatal y todos se fueron para allá y aprovecharon (los delincuentes) la situación para entrar al pueblo”, señaló.

El alcalde dijo que pidió información a las autoridades estatales para conocer con exactitud los hechos.

Declaró que se cree que los ataques a las casas estaban dirigidos -”sabían a dónde iban”-, mientras que el incendio de la gasolinera pudo haber sido consecuencia del fuego cruzado.

Sin dormir y ocultas bajo la cama, pasan noche de terror

Como “de terror y muy dura” recordará “Guadalupe” la noche del viernes 19 de junio, debido a los hechos violentos que se registraron en Caborca. Y es que las explosiones, los balazos de diversos calibres, las granadas y los gritos se escuchaban a la vuelta de su casa.

“Guadalupe” contó que tuvo que resguardarse junto a su madre y su hija: Más de ocho horas pasaron las tres acurrucadas bajo la cama, sin “pegar el ojo”, tras apagar todas las luces y echar llave a las puertas de su hogar.

Escuchamos la explosión de una gasolinera, de un tráiler también... fue una noche muy de terror y muy dura; nos resguardamos e hicimos oración más que nada porque se escuchaba muy feo todo".

“Nos fuimos al último cuarto de la casa, pusimos una colchoneta debajo de la cama... ahí nos metimos y ahí dormimos por el miedo de lo que pudiera pasar. Estuvo muy feo todo lo que se escuchaba”, relató.

Al día siguiente, con miedo y pidiéndole a Dios que la protegiera a ella y a su familia, “Guadalupe” tuvo que salir a trabajar.

“Horrible fue... se oía la ráfaga por todas partes”

“Yo agarré al niño y me fui a una esquina de la casa, entre el clóset y el mueble que tengo ahí, también mi esposo, ahí estuvimos los tres; ahorita que nos levantamos, los vecinos y todos aterrorizados”, contó “Esperanza”, quien la noche del viernes veía televisión junto a su familia cuando escuchó una ráfaga de balazos en la calle.

“Horrible fue... se oía la ráfaga por todas partes, mucho duró, peor que un Año Nuevo, horrible, horrible. No se escucharon patrullas, no se escucharon helicópteros... no es cierto que anduvieron helicópteros”, expresó.

A través de las redes sociales se enteraron de lo que sucedía, pues a los pocos minutos los caborquenses comenzaron a subir imágenes y notas de advertencia para que nadie saliera a la calle.

“Aquí en el Hotel Pápagos estaban los estatales”, dijo, “y ahí los tenían los sicarios, no los dejaban salir, ni a la Guardia Nacional, nunca salió. Salieron hasta después, salieron las patrullas, pero ya que se acabó todo”.