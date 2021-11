Violencia contra la mujer en Sonora: Vivió Rafaela un “infierno”

“Yo pagué con sangre el amor que tenía a mi pareja; recibí un disparo, perdí a mis hijos, fui violada, perdí mi tranquilidad, y ahora sólo quiero justicia”, destacó Rafaela, una mujer de 43 años que con dolor aceptó ser víctima de violencia doméstica, por parte del hombre que fue su pareja los últimos tres años.

“Mi pareja y yo estábamos viviendo en unión libre, duré tres años de relación con él y al tener un año y medio las cosas no funcionaron, porque él no había vivido con hijos adolescentes, y cuando me fui a vivir con él me llevé a los dos míos”, relató

Él me empezó a reclamar que los niños se acostaban muy tarde, que subían los pies a los sillones, que no apagaban los focos, cosas normales de jóvenes, pero les decía huevones, inútiles y yo le dije que mejor me iba ir a mi casa, que no tenía necesidad de esto”, expuso.

Rafaela, quien pidió usar este seudónimo para no revelar su verdadera identidad, empezó a hacer una maleta para marcharse de la casa de su pareja una noche, cuando él de sus cajones sacó una pistola y le dijo que si intentaba irse la mataría.

NO PENSÓ QUE ACTUARÍA ASÍ

La mujer no lo pensó capaz de tanto, pero apenas intentó razonar con él, el sonido del arma disparándose inundo sus sentidos, seguido de un fuerte dolor en su rostro que la dejo inconsciente por unos segundos.

Él me disparó. Yo caí al suelo, el disparo me lo dio a la cara, a un costado de la nariz, entonces yo vi una nube de pólvora y caí inconsciente unos segundos o minutos, no lo sé. Me despertó la voz de mi hijo diciéndole ‘la mataste, la mataste’”, recordó.

“Él le dijo a mi hijo que lo sentía, que se le salió el disparo, yo como pude me levante y le pedí que no pelearán, que me llevarán al hospital. Hasta ese momento no sabía donde me había dado, sentía caliente, veía la sangre, pero no sabía donde me había dado”, dijo.

Fue su mismo agresor quien la llevó al hospital, no sin antes amenazarla que no podía decir que él había sido. Le exigió declarar que el disparo había sucedido porque ella quiso limpiar el arma, o si no la llevaría al hospital.

Rafaela accedió a eso para poder recibir atención médica, y porque admitió, ella lo amaba a pesar de todo.

“Yo lo dije, yo mentí. Perdí a mis hijos por eso, ellos ya no quisieron vivir conmigo y se fueron con su papá, pero yo decía, bueno ellos ya están grandes, ya crecieron, me toca vivir a mí y perdoné a mi pareja, dije borrón y cuenta nueva y a empezar de nuevo”.

¿NUEVA VIDA?

Después de ese lamentable hecho, Rafaela vivió meses de verdadera felicidad de nuevo al lado de su pareja. Él parecía otro en esos momentos, admitió.

Pero no fue así. Actualmente, la que ahora es su ex pareja, tiene una demanda por intento de feminicidio, violación y violencia familiar, además de una orden de aprehensión, pero aun así sigue libre.

COMPORTAMIENTO DEL DELITO

Del 2017 a la fecha el delito de homicidio doloso se ha incrementado en Hermosillo, según los números del Gobierno federal.

AÑO / HOMICIDIOS

2017 / 169

2018 / 175

2019 / 226

2020 / 224

2021 (hasta octubre) / 167

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

REALIZARÁN MARCHA PARA LLAMAR A LA CONCIENCIA EN SONORA

En conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el colectivo Alianza Plural Feminista hizo un llamado a marchar y hacer conciencia ante la indiferencia que existe por parte de la población hacia este tema.

El evento, explicó Dolores Quiroz, una de las coordinadoras, se llevará a cabo el día de hoy, a las 16:00 horas, en el cruce de los bulevares Francisco Kino y Gómez Farías.

Por cuestiones de seguridad, indicó, que no se dará a conocer el trayecto que llevará a cabo la marcha, ni tampoco su culminación, ya que no quieren haya retractores que puedan lastimar u ofender a las participantes.

“La marcha es por el 25 de noviembre, que es el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres; es una marcha para denunciar la violencia que se ejerce sobre nosotras y reclamar políticas para su erradicación”, expresó.