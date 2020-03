Vendedores ambulantes resisten el momento

AGUA PRIETA.- Aunque para algunos comerciantes no han habido ventas considerables desde el cierre parcial de las fronteras, el descenso de ventas no es algo alarmante, pues es normal para los comerciantes experimentar días buenos y malos.



Un vendedor, quien prefirió no proporcionar su nombre, mencionó que aunque la mayor parte de sus clientes son estadounidenses, quienes pueden ingresar con regularidad a Estados Unidos, sus ventas han caído.



“Pero no es igual cuando la gente de aquí hace cola (para viajar a Estados Unidos), ahorita no hay nada, no hay nada desde la mañana (de ventas)”, explicó.



El hombre adulto mayor expresó que normalmente su trabajo inicia a las 07:00 horas y concluye a las 21:00 horas, horario que ha mantenido a pesar de la disminución de turistas estadounidenses.



Esto porque aunque hay quienes siguen cruzando la frontera, hay otras personas que por temor ya no lo hacen, por lo que se ha notado la baja de afluencia de personas en la garita Raúl Héctor Castro, de Douglas, Arizona.



Pese a todo el hombre mantiene en exhibición las máscaras de lucha libre que vende, al igual que quesos y variedad de artesanías, que son lo que más consumen los estadounidenses.



Sin embargo en otros giros el impacto no ha sido tan duro, como para Zuri Gallegos, quien vende tortillas en la frontera entre Agua Prieta, Sonora y Douglas,

Arizona.



“La gente de Douglas todavía viene a comprar tortillas y pues por eso no me ha afectado tanto”, mencionó la vendedora, quien tiene al menos tres años en ese punto de venta y nunca había experimentado una situación similar.