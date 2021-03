Vende productos con alma de pueblo

Desde el corazón de Ures, Oralia Zazueta Barreza, comparte y da a conocer el trabajo que realizan productores regionales para llevar a todos los rincones del País un poco del alma de pueblo. Jamoncillos, pepitorias, machaca, tortillas gorditas, obleas y café artesanal, son los productos elaborados por gente de Ures que Oralia distribuye en Hermosillo y todo México a través de redes sociales.

“Alma de pueblo” es el proyecto que Oralia, a quien de cariño llaman “Yaya”, creó hace un año y con él busca promover el comercio local, pero también que más gente conozca los productos regionales elaborados en Ures, su pueblo natal.

“Yo viví durante diez años en Ciudad de México y cuando venía a Ures, regresaba como buena urense, con la bolsa de los jamoncillos, con la bolsa de las pepitorias, de tortillas gorditas y en mi trabajo me decían ‘es que tienes alma de pueblo’ y de ahí surgió el nombre”, platicó.

Tras la muerte de su papá en octubre de 2019, Yaya y su esposo regresaron a Ures esperando pasar un tiempo con sus familias, pero a casi un año de eso, consideran que Ures es su hogar y decidieron quedarse y empezar este proyecto.

“Cuando mi papá falleció me vine a Ures y mucha de la historia es que yo quería tener una conexión con él, por la necesidad de frecuentar los lugares que él frecuentaba, de ir y que me contaran qué hacía y quién era él, empecé a visitar a estas personas que hacían jamoncillo, machaca. Luego me di cuenta de todo el potencial que tenía y de por qué él quería tanto a Ures”, comentó.

Y así comenzaron a recorrer los comercios locales en Ures y sus comunidades, donde fabrican jamoncillo, tortillas, pepitorias y vio que había una gran necesidad e interés en promover los productos más allá del pueblo.

“Cuando platico con ellos me doy cuenta que son personas muy emprendedoras, muy trabajadoras, con muchas historias, mucha visión y cultura, que saben la historia del pueblo y pensé algo para que en Hermosillo, en Sonora y a nivel nacional puedan tener los productos hechos en Ures que son con alma de pueblo”, indicó.

Me considero que sí soy una persona que tiene alma de pueblo y también por la situación económica que todos estamos pasando, platicando con los productores me comentan que no ha venido la gente, que no ha habido venta y antes por lo del derrame del Río Sonora, por eso decidí crear esta marca”

INICIO DE LA PANDEMIA

El inicio de estos recorridos por los lugares coincidió con el comienzo de la pandemia, ella recorría los comercios y compartía a través de sus redes sociales cómo se elaboraban los productos y comenzó el interés entre sus seguidores.

“Empecé a subir historias a mi cuenta de Instagram y mis conocidos me comentaban ‘qué rico y nosotros encerrados’, entonces surgió la idea por qué si la gente no puede venir por qué nosotros no les llevamos los productos”, compartió.

Con “Alma de pueblo”, Yaya espera ser el vínculo entre los productores regionales y quienes quieren probar estas delicias, pero no tienen la facilidad de visitar Ures.

A través de redes sociales ofrece estos productos de forma individual y una caja de regalo, hay servicio a domicilio en Hermosillo, presencia en algunas concept store y envíos nacionales.

PRODUCTOS

Pepitoria de cacahuate, pepitoria de avena (como una opción más saludable).

Jamoncillo.

Machaca.

Obleas.

Tortillas gorditas.

Café artesanal, proveniente de Veracruz, pero tostado y molido en Ures.

