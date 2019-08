Ven débil recuperación en el Río Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- A cinco años de que un derrame de tóxicos provocado por una compañía minera contaminó el agua del Río Sonora, de manera lenta, y a decir de los mismos comerciantes, comienza a darse una reactivación de la economía.



Si bien aceptan con resignación que sus ventas no serán nunca como antes de la contaminación, sienten que la confianza se ha ido recobrando poco a poco y son cada vez más las personas que compran sus productos.



Negocios de venta de carne, frutas y verduras, ajo, productos para la ganadería, ganaderos, agricultores, fabricantes de queso y dulces y vendedores de productos regionales, como miel y jamoncillo, ven una ligera recuperación en la actividad.



Cuando en 2014 una minera derramó 40 mil metros cúbicos de lixiviados de metales pesados sobre los ríos Bacanuchi y Sonora, la desconfianza en los productos regionales por parte de los consumidores se hizo presente en toda la región.



"Hasta dejamos un tiempo de hacer queso porque la gente no lo quería consumir, ya después se pasó ese tiempo y empezó la gente a comprarlo", comentó María del Carmen Martínez, quien produce queso regional en Huépac.

De inicio, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ubicó las pérdidas económicas en los siete pueblos afectados en 2 mil millones de pesos.



Entonces, la compañía minera anunció el Fideicomiso Río Sonora con un monto para resarcir los daños por esa cantidad, recurso que administró la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero al cierre del Fideicomiso, cuyo último informe es del 2 de febrero de 2017, sólo se erogaron poco más de mil 200 millones de pesos.



Las afectaciones económicas alcanzaron a industriales, agricultores, ganaderos, prestadores de servicios y comerciantes de diversos giros en los municipios de Ures, Aconchi, Huépac, Baviácora, Banámichi, San Felipe de Jesús y Arizpe.



Las autoridades otorgaron recursos de ese Fideicomiso a los fabricantes y dueños de negocios, pero la confianza en los productos de la región por parte de los consumidores, tardó en recuperarse, aunque ahora, dicen, ven una esperanza de reactivación.



"Sí lo sentimos porque la gente no quería la carne porque era de aquí del Río y luego, luego lo sentimos, nos negaron matar también, estuvimos parados, pero la gente ya recuperó la confianza, han estado comprando la carne bien", estimó Felizardo Corella Gámez, propietario de una carnicería en Arizpe.



A mil 826 días del desastre ecológico la situación parece haber cambiado, aunque de forma lenta. Efraín Contreras es criador de ganado en Huépac y cree que la contaminación va a desaparecer y con ello las ventas de animales van a mejorar.



"A cinco años, parece que ya, la contaminación pues yo la siento que está desapareciendo y pues ojalá haya desaparecido, pero todavía no hay confianza en cuanto al agua. Ahorita se venden los animales normal ya, como antes de la contaminación", manifestó.

Cuando ocurrió el desastre, las autoridades estimaron un apoyo por vivienda (medido por toma de agua) de poco más de 15 mil pesos, que se tomó de acuerdo al ingreso per cápita de Baviácora, el más alto de los municipios afectados.

Los problemas económicos surgieron porque resultaron contaminados pozos, cuya agua contenía metales pesados en una zona de 726 kilómetros a la redonda, lo que ocasionó el cierre de 322 pozos y norias a 500 metros al margen del Río, de acuerdo, según el Plan de Desarrollo de la Zona Económica Especial del Río Sonora 2018-2032.

Entonces, el Gobierno colocó tinacos en las viviendas y se prometieron potabilizadoras de agua de nuevos pozos, pero la desconfianza privó entre los consumidores respecto a que el agua con que se fabricaban los productos pudiera estar contaminada.

"Había un temorcito de la gente, siempre era así como que: ¡Ay!, ¿qué me irá a pasar si como cosas del Río Sonora?, pero conforme fue pasando el tiempo se fue alivianando la cosa", resaltó Rubén Domínguez Bustamante, vendedor de productos regionales en el poblado de Mazocahui, Baviácora.

Con la venta de los chiltepines, el chile tradicional sonorense, y los ajos de Arizpe, fue con lo que más batalló, explicó. Incluso aún hay personas que llegan a su negocio y le preguntan que si de dónde vienen los productos.

Propietaria de una veterinaria agrícola en Banámichi, Ana Patricia Escalante comentó que sí hay ventas, pero la mayoría son a crédito por ahora. Cuando recién ocurrió el desastre ecológico y las autoridades otorgaron dinero a los productores, su negocio tuvo las mejores ventas.

"Debido a la contingencia que hubo de la contaminación, cuando hubo el apoyo sí hubo bastante venta, pero ahorita pues bajó el precio del becerro, baja mucho la venta con eso", afirmó.

La contaminación del agua de los ríos Sonora y Bacanuchi alejó también al turismo rural que solía visitar la zona y que dejaba recursos económicos a los siete pueblos, lo que "golpeó" a los prestadores de servicios y comerciantes.

Un caso particular es el de Paulina Peña, propietaria de un negocio de abarrotes en Banámichi, cuya venta no se ha logrado recuperar desde el derrame.



"Antes vivía muy bien de todo esto yo, sola pero vivía bien, y ahora no, pues ahora ya mis hijos me tienen que dar porque no se levantó esto, ya se quedó así", enfatizó.



Las zonas turísticas de tradición en el Río Sonora, como son las aguas termales de Aconchi, tuvieron una drástica caída de visitantes, aunque poco a poco la gente ha comenzado a acudir de nuevo.



Gelasio Durón López, administrador del Parque Recreativo del Agua Caliente, manifestó que fue hasta este año, 2019, cuando durante la Semana Santa hubo una mayor afluencia de turistas.



"Sí afectó, no sé en qué tanto por ciento haya disminuido", citó, "pero sí sé que había un cierto temor de la gente para venir a lo que es el Río Sonora".