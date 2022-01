Vecinos "adoptan" a joven migrante que vive en área verde

HERMOSILLO, Sonora.- Cristian Eduardo Herrera Estrada es uno de los miles de mexicanos y latinos que por sus condiciones de pobreza extrema, intentan migrar hacia Estados Unidos en busca de un mejor futuro, y que posteriormente son deportados a su país de origen porque no lo logran.

Con tan solo 27 años de edad, Cristian dejó en su natal Pinos, Zacatecas, a sus dos hijas, su esposa, sus padres y demás familiares, porque el sueldo ya no le alcanzaba, pero por azares del destino, desde hace dos semanas reside en un pequeño rincón de un área verde, de la colonia Las Lomas, en Hermosillo.

Se trata de la sección Bonita, del fraccionamiento localizado al Sur de la capital sonorense, donde prácticamente el joven sin hogar fue acogido por algunos de los vecinos, gracias a su buen comportamiento y a su gusto por la limpieza.

LLEGÓ HACE 5 AÑOS

Comentó que desde hace cinco años llegó a Hermosillo, una vez que salió de su Estado y fue deportado por la frontera de Nogales.

Desde entonces anduvo vagando por aquí y por allá, hasta que llegó a Hermosillo y se instaló en distintos puntos de la colonia Las Lomas desde hace dos años, hasta que encontró esta última “estación”.

Como me quedo en la calle y no tengo dónde vivir, pues se me hizo fácil poner una cama con un tejabán”, dijo, “los vecinos no se han quejado, en cuanto me pidan que desaloje voy a desalojar, pero mientras no, aquí estaré”.