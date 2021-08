Ve Gobernadora con buenos ojos próxima “Alerta de Género”

HERMOISLLO.- En Sonora será bien recibida la declaratoria de “Alerta de Género” y todo esfuerzo que contribuya a erradicar la violencia contra las mujeres, enfatizó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

La Gobernadora se reunió con Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para recibir el dictamen positivo para la declaratoria que se emitirá en los próximos días para Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado.

Acompañada por Claudia Indira Contreras, fiscal general del Estado, y David Anaya, secretario de Seguridad Pública, la mandataria señaló que en Sonora se han hecho importantes esfuerzos por erradicar la violencia contra las mujeres y espera que esta próxima declaratoria de alerta para seis municipios ayude a fortalecer esta lucha.

Bienvenida sea la Alerta, yo misma, aunque no tengo la facultad la he solicitado, porque quiero que paren de cometer agresiones contra las mujeres, pero aquí se ha trabajado, lo digo sinceramente, como si siempre hubiésemos tenido la alerta, porque a nosotros no nos va a frenar una cosa o la otra.