Van marinos como policías en Sonora; es un plan piloto

GUAYMAS, Sonora.- Una depuración de las fuerzas municipales se prepara en Guaymas y Empalme y será personal de Marina quien entre a las posiciones de policías, anunció el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo Montaño.



Ahí la Marina repone a todos los elementos que no pasen los exámenes de confianza, de tal manera que el Municipio al perder a esos elementos no se quede sin un estado de fuerza suficiente", detalló, "serán liquidados, y personal que sí reúna los requisitos será recapacitado".

Aseguró que habrá una clara línea que separe el crimen organizado de los cuerpos policiales y que no habrá crimen uniformado.



"Iniciamos específicamente con la certificación de todos los elementos y la sustitución de aquellos agentes corruptos que no pasen los exámenes de confianza", dijo.

Sobre el nombramiento de militares al mando de policías municipales en cinco municipios de Sonora, dijo que en tres meses se reunirán para ver resultados.

Inicia evaluación en Guaymas

Ayer arrancó la depuración en la Policía Municipal de Guaymas, con una revisión y capacitación impartida por el personal de la Secretaría de Marina-Armada de México al primer grupo de agentes, reveló la alcaldesa.



Sara Valle Dessens, luego del anuncio que hizo el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, sobre la depuración de los cuerpos policíacos en Sonora, aseguró que en Guaymas iniciaron con la evaluación del primer grupo de agentes.



El secretario del Ayuntamiento de Empalme, Ignacio Martínez Cota, expuso que todavía no les han informado la forma como depurarán al cuerpo policiaco.



"No hay nada de eso todavía, no tenemos información, en cuanto la tengamos bien clara la daremos a conocer, pero aún no tenemos nada...", finalizó.