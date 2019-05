Van contra la quema de gavilla

NAVOJOA, Sonora.- La trilla de trigo está por concluir y con ello inicia la quema de gavilla, una práctica que hasta la fecha las autoridades de Ecología no han podido erradicar, reconoció Eleazar Soto Zazueta.



El director de Ecología de Etchojoa informó que el primer caso de la temporada se registró el pasado martes, donde se quemaron dos hectáreas de gavilla en un predio ubicado a la entrada del Municipio.



"Ya se ubicó al propietario, pero nos comenta que no fue intencional, nosotros vamos a analizar el incidente y determinar qué sucedió porque muchas veces se escudan en que son incendios accidentales", abundó, "el propietario del predio podría recibir una multa de 800 a 2 mil pesos por hectárea".



Dijo que de no ser por la intervención de Bomberos, se hubieran quemado las 20 hectáreas que mide el predio.



"Se tomarán cartas en el asunto y se turnará el parte al Distrito de Riego y a los módulos para ver cómo procederá la multa", enfatizó.