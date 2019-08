Van contra finanzas de grupos criminales

HERMOSILLO, Sonora.- Los grupos y subgrupos criminales que operan en distintos municipios de Sonora están plenamente identificados y se busca atacar sus finanzas mediante acciones de inteligencia para luego llevarlos a proceso judicial, aseguró Alfonso Durazo Montaño.



"No basta con enfrentarlos, como se hizo históricamente, en su capacidad operativa, tenemos que hacerlo en la vertiente financiera, que es lo que les da la fuerza para operar, y llevarlos a judicializar", expresó.



El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante una reunión con funcionarios federales, alcaldes de cinco municipios de Sonora y la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en las instalaciones del Batallón de Infantería Naval número 8 en Guaymas, señaló que no basta con atacar la capacidad operativa de los grupos del crimen organizado.



Cuestionado sobre nombres puntuales y número de células criminales que operan en el Estado, descartó dar más detalles sobre el tema, pero afirmó que "están plenamente identificados: Grupos, subgrupos, contrarios, etcétera".



DESESTIMAN "NARCOMANTAS"



Respecto a las "narcomantas" que han aparecido en algunas ciudades de la entidad, Durazo Montaño pidió a los ciudadanos desestimar cualquier información que en ellas aparezca y a los medios de comunicación, no darles difusión.



En la cita estuvieron presentes el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán; el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, y el director general del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata.



En un mensaje posterior a la reunión, Durazo Montaño delineó un decálogo de acuerdos a los que se llegó con el propósito de mejorar la seguridad en el Estado, donde uno de los más importantes fue mantener la "neutralidad política" en materia de seguridad.



Puntualizó que para Sonora es primordial incrementar en un 40% las fuerzas policiacas municipales, para cubrir el déficit que actualmente se tiene, fortalecer la certificación de los cuerpos de seguridad, y mejorar las condiciones socioeconómicas de los elementos.



"Hicimos el compromiso de apoyar el reclutamiento de nuevos elementos, capacitar a los actuales, con el apoyo del Ejército y la Marina, instituciones que tienen toda una experiencia en la materia y que han ofrecido su apoyo para avanzar en este programa de capacitación y profesionalización", expresó.