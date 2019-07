Van atrasados con limpieza de arroyos

GUAYMAS, Sonora.- La limpieza en arroyos en los municipios de Guaymas y Empalme presenta un avance de un 70 a 80%, no obstante de que la temporada de lluvias ya inició en el Estado y en Guaymas hay 25 cauces naturales considerados de alto riesgo.



El director de Infraestructura Urbana y Ecología en el puerto, Víctor Marín Martínez, informó que hoy en día realizan labores de limpieza en todos los arroyos localizados en el Municipio, de una longitud de 600 a 3.6 metros.



Subrayó que se destinaron recursos, personal y equipo para retirar la maleza, escombro y otros desechos de los cauces naturales a fin de evitar la acumulación de agua pluvial que pudiera causar inundaciones en las viviendas de los sectores cercanos.



"No hemos tenido dificultad en la limpieza de arroyos, llevamos entre un 70 y 80% de avance, y esto es algo que se hace en estas épocas, se destina personal, recursos y maquinaria para trabajar en los arroyos programados", externó.



El titular de Servicios Públicos Municipales en Empalme, Ignacio Mojica Calderón, admitió que no han concluido la limpieza y desazolve en los canales y arroyos localizados en el municipio, para lo que se apoyan de maquinaria pesada.



Subrayó que todavía están concentrados en los trabajos del bulevar Las Américas, en la zona final Norte, a la altura de la colonia Ampliación Ronaldo Camacho, donde han retirado maleza de casi tres metros de altura.



"Además se trabaja en la limpieza de las partes paralelas al bordo de contención de la Ampliación Ronaldo Camacho, justo donde desfogan los arroyos Cuates, que en ocasiones traen abundantes escurrimientos", apuntó.