Van 15 denuncias de clínicas de cirugías estéticas clandestinas en Sonora

HERMOSILLO, Sonora.-Un total de quince denuncias por consultorios y clínicas clandestinas de cirugía plástica y estética se han investigado en la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios en Sonora durante este 2022, de las cuales el 60% está ubicado en Hermosillo.

Sergio Morales García, comisionado de Coesprisson, explicó que estas denuncias han sido por diferentes causas, pero la mayoría estaban relacionadas con falta de personal capacitado para su operación.

En algunos casos eran médicos no certificados para realizar esos procedimientos, o incluso, personas que no pertenecían al campo de la salud, y sólo habían llevado cursos o diplomados para aprender el proceso.

“Este año hemos recibido alrededor de quince denuncias, principalmente de consultorios o clínicas de Hermosillo, en un 60%, y las restantes en Nogales y Obregón”, comentó sin poder especificar la cifra exacta por Municipio.

Todas son por diferentes causas, no tengo el registro exacto ahorita, pero algunos son porque son médicos que no tienen la certificación, sino que llevaron sólo un diplomado, y otras veces nos ha tocado que no son ni médicos y ahí están incurriendo en un delito”, dijo.