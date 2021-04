“Vamos a limpiar el Isssteson”: Alfonso Durazo

HERMOSILLO, Son.- A resolver lo que considera una crisis en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) en materia de corrupción, abasto de medicamentos y del sistema de pensiones, se comprometió Alfonso Durazo Montaño.

El candidato a Gobernador por la alianza “Juntos haremos Historia en Sonora” afirmó que no le “heredaría” el problema al siguiente Gobierno, sino que se abocaría a “limpiar” a la institución y a devolverle su función.

Yo no voy a patear el bote del Isssteson al siguiente Gobierno. Le voy a atorar, me voy a aplicar, y lo vamos a resolver. No va a ser de un día para otro, porque ahí es un auténtico cochinero, sentenció.