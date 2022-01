Va Fohr Hermosillo contra Titanes de Los Mochis en playoffs de la LBP

Luego de cerrar el torneo regular como el líder de la competencia, el equipo de Fohr Hermosillo ya se prepara para debutar en la primera serie de playoffs de la Liga de Baloncesto del Pacífico, donde a partir de este miércoles se verá las caras ante Titanes de Los Mochis.

El equipo de la capital sonorense terminó con marca de 16-4 en juegos ganados y perdidos, por lo que se ganó el derecho a enfrentar al sexto lugar y último lugar de los clasificados, quienes finalizaron con registro de 4-16.

La serie a ganar dos de tres duelos dará inicio el miércoles en Los Mochis y posteriormente se trasladará a Hermosillo, donde jugarán el viernes y sábado (en caso de ser necesario) en la Arena Sonora.

Paskolas de Navojoa (9-11) terminó en el quinto sitio del standing, por lo que deberá enfrentar al segundo clasificado, Coras de Nayarit (14-6); mientras que Empacadores de La Palma (12-8) y Peregrinos de Badiraguato (11-9) chocarán en duelo entre el tercero y el quinto lugar.

El único equipo que quedó eliminado tras el torneo regular fueron los Toros de Guamuchil, quienes a pesar de terminar con el mismo récord (4-16) de Titanes de Los Mochis, fueron superados por criterio de dominio.

Cabe mencionar que el mejor perdedor de las tres series avanzará a las semifinales junto con los ganadores, teniendo como primer criterio de desempate la serie alargada, y consecuentemente por diferencia de puntos, porcentaje y posición en la tabla general.

SERIES DE PLAYOFFS

Fohr Hermosillo (1) vs. Titanes Los Mochis (6)

Coras Nayarit (2) vs. Paskolas Navojoa (5)

Empacadores La Palma (3) vs. Peregrinos Badiraguato (4)

*A jugarse a partir del miércoles.