Va Ángel Camacho por Mundial Sub-23 y nueva campaña con Naranjeros

Luego de coronarse con la selección mexicana en el Panamericano de Beisbol Sub-23 y ganarse su lugar en el próximo Mundial de la categoría, el siguiente reto de Ángel Camacho será volver a tener actividad este año con Naranjeros de Hermosillo.

El hijo de Adulfo Camacho tuvo su debut en Liga Mexicana del Pacífico en la campaña anterior, donde destacó en 25 encuentros y 51 turnos al bat, registrando 14 hits, 11 carreras anotadas y 6 impulsadas, para un porcentaje de .275.

“La verdad yo me siento bien físicamente. Yo creo que el verano que tuve, entre subir y bajar al equipo de Leones (de Yucatán) yo creo que me ayudó, porque estuve jugando bastante, yo creo que ya vengo un poquito más experimentado en estar jugando.

“En una pretemporada todos tienen la posibilidad de ganarse un puesto, ya sea en el equipo o para jugar de titular. Como me fue el año pasado, eso ya pasó, borrón y cuenta nueva, esta es una nueva temporada y yo vengo a ganarme un lugar en el equipo otra vez, y si se puede, un lugar de titular”, comentó.

Será a mediados de octubre cuando Ángel Jeovanny dispute el Campeonato Mundial Sub-23 junto a la escuadra mexicana en China Taipéi, por lo que es probable que no esté en Hermosillo cuando inicie la nueva temporada de Naranjeros; aún así, afirmó seguir preparándose para también ver acción en su ciudad natal.

“Es difícil lo del trabajo y todo eso, pero ahorita más que nada es tratar de disfrutar lo que uno hace, y si está fallando uno, tratar de mejorar las cosas. Últimamente me he acercado mucho al ‘Chochito’ (Luis Alfonso Cruz) para que me aconseje, porque él estuvo en el mismo lugar donde estoy yo y quiero ver en qué me puede ayudar”, añadió Camacho.