VIDEO: "¡Todos abajo!", maestra calma a sus alumnos durante balacera frente a primaria en Empalme

EMPALME, Sonora.- Tensos instantes se vivieron en la escuela Primaria Mariano Silva de la colonia El Sahuaral, por una balacera ocurrida frente al plantel en Empalme, Sonora, de acuerdo con informes se registra como saldo un muerto y dos heridos.

En redes sociales circula un video en el que se ven a niños de dicha escuela, tirados en el piso, mientras que la maestra trata de tranquilizar a sus alumnos al registrarse una balacera afuera del plantel, donde sicarios asesinaron a un hombre.

No se muevan por favor, todos abajo, no se muevan por favor, todos abajo, no pasa nada, no pasa nada", repetía la maestra al momento que les pedía guardar silencio.