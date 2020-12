VIDEO: "Perdimos muchas vidas", personal de IMSS Juárez pide a sonorenses no salir

HERMOSILLO, Sonora.- Personal del IMSS Juárez, de la capital sonorense, pidieron a través de un video a la población no salir de casa, para evitar riesgos de contagios durante las vísperas de Navidad.

En la grabación se ven a varios médicos y enfermeros con partes del mensaje que van apareciendo uno a uno en fila, luego de que un par de trabajadoras de salud abrieran la puerta del pasillo.

El mensaje completo dice lo siguiente:

Los compañeros que estamos día a día al frente de la pandemia en estas fiestas navideñas les pedimos con todo nuestro corazón no salir de sus casas. Quédate con tu familia, cuídate y cuida a los demás. Se consciente y así siempre estarás con ellos, sin riesgo a contagiarte y contagiar a tus seres queridos. No salgas, no fiestas, no te arriesgues. Ya hemos perdido muchas vidas, gracias.

Hasta el corte del pasado jueves 17 de diciembre, Sonora acumula 47 mil 278 y 3 mil 678, de las cuales mil 156 han sucedido en Hermosillo, municipio con también la mayor cantidad de casos confirmados registrados (21 mil 954, 46% del total).