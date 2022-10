VIDEO: Los Huipas, asesinos Mayos que se convirtieron en una triste leyenda

#HISTORIASDEHORROR

Los Huipas, de Bacapaco, Sonora, fueron un grupo de criminales sanguinarios y enfermizos, que en 1950 fueron encerrados por desmembrar, sodomizar y asesinar a sus víctimas, como parte de un culto satánico.

Y aunque han pasado 72 años de su captura, dicen que su “energía” maligna aún atormenta a las personas que, curiosos o impresionados de su historia, deciden investigar su caso entre los habitantes de las comunidades rurales de Huatabampo.

La gente del Bacapaco, la comunidad donde sucedieron los hechos, es muy discreta con esos temas, no le gusta hablar de eso, y si le preguntas te ignoran, y es porque aún tienen miedo de ellos, y de esta leyenda”, explicó José Luis Laguna, economista originario de Huatabampo, quien escribió el libro documental Los Huipas, Cuatro Indígenas Mayos Convertidos en una Leyenda.

“De lo poco que cuentan es que en la casa de Eusebio (uno de los asesinos), que fue donde encontraron los cuerpos, estaba un árbol donde lo amarraron con una soga al cuello y lo torturaron para que dijera la verdad, pero cuando lo metieron a la cárcel, un día de la nada el árbol se cayó, sin haber viento ni nada, solo tronó y se cayó, y la gente comenzó a aterrarse y ganar más miedo hacia ellos”, relató.

Fueron Eusebio Yocupicio Soto, Basilio Humo, Adelaido Huipa Quijano y Leonardo Huipa López, el nombre de estos despiadados asesinos, a quienes se les culpó por la muerte de tres hombres de la comunidad de Bacapaco, Vicente Buitimea, Lorenzo Valenzuela Bamayoa y Santos Valencia, este último de tan sólo 14 años.

DESCUBREN OTROS HOMICIDIOS

Al ser sospechosos de la desaparición de Vicente Buitimea, salieron a la luz el asesinato de los otros dos jóvenes, pero se cree que pudieron ser culpables de culminar a muchos otros hombres, ya que en ese tiempo las desapariciones de trabajadores de campos agrícolas eran muy comunes.

Ellos fueron asesinados y apresados por el asesinato de tres personas, que eran los que la gente estaba reclamando, pero estudiando algunos documentos de ellos, ya después tuve en mis manos el expediente jurídicos de su caso, y en una declaración de Eusebio, que era el más sanguinario, afirmó que había asesinado a otra persona en el pueblo de la Esperanza.

“También murió un hombre en el Bacapaco, que era primo de los Huipas, y lo encontraron sin vida, sin entender qué había pasado con él, y como esos fueron varios (los casos), pero la gente no los reclamaba porque no tenían los medios”, explicó el escritor.

Fue a finales de 1990 cuando José Luis comenzó a investigar el tema, luego de terminar su carrera de Economía Política en la UNAM, y curioso de la historia de su Municipio natal, quiso escribir un libro.

En esa investigación se encuentra con este caso, fotografías del hecho, e incluso los archivos históricos al respecto, lo cual, admitió, lo dejó muy impresionado, ya que él siempre pensó que sólo se trataba de una leyenda.

“Me encontré con fotografías, datos importantes, y de mucha relevancia; yo pensaba que era una fantasía el hecho de que ellos habían hecho bolsas de cuero con piel humana, que era algo que había inventado la gente, pero no, resulta que había fotografías y expedientes jurídicos al respecto.

Como huatabampense, desde chicos estamos enterados de la historia de Los Huipas, pero ya poder conocer su historia, saber de lo que fueron capaces, es algo que en verdad da mucha curiosidad y fue eso lo que me motivó a investigar a fondo ese tema”.

LE IMPACTA EL TEMA

Y aunque la experiencia fue muy enriquecedora e interesante, el costo que pagó por su curiosidad no fue barato, aceptó, ya que su salud mental y su tranquilidad se vio amenazada por la energía de estos cuatro asesinos, quienes parecían seguirlo aun desde el inframundo, no permitiéndole dormir o sentirse a salvo.

Uno llega a enajenarse del tema, yo por muchos días me dediqué a ellos, tenía todos los documentos, las fotografías, tenía muchas cosas en la mesa de trabajo de mi casa y me quedaba hasta altas horas de la noche ordenando documentos y leyéndolos.

“Algunas noches duré hasta las 2:00 o 3:00 de la mañana, entre escribir, corregir y todo eso, y empecé a sentir una presencia extraña en mi casa.

“Algo que no puedo explicar, escuchaba muchos ruidos, le pegaban a las paredes, salía afuera de la casa y no veía nada, escuchaba que corrían canicas por los pisos, murmullos muy extraños que no me dejaban ni conciliar el sueño”, reveló.

ATERRADORES SUEÑOS

Llegó a tal punto su miedo, que empezó a tener sueños con los asesinos, donde ellos les decían a quién tenía que ir a buscar y cómo tenía que contar su historia.

Lo que más le aterró, fue descubrir que esas personas que le indicaban que buscara en sus sueños sí existían, y sí los habían conocido, entonces sus horas de dormir, en vez de un momento de descanso, comenzaron a convertirse en una especie de entrevista frente a frente con los asesinos.

Soñaba con ellos que me decían, ‘mira José Luis, tienes que ir a ver a fulano, que vive en tal pueblo, él te va a platicar, él nos conoció, y conoce lo que estábamos haciendo’, e iba y sí, resultaba que sí encontraba a las personas, con apellido y todo, como en mis sueños”, contó.

La experiencia fue tan fuerte, que en un momento José Luis decidió tomarse un descanso y prefirió ya no escribir de noche, o hacerlo menos horas al día, con la finalidad de que su mente descansara y ese terror que estaba viviendo se detuviera un poco.

TODOS SABEN DE ELLOS

Y aunque no todos los huatabampenses se interesan tanto por la historia de Los Huipas como José Luis Laguna, la realidad es que para nadie en esta región es indiferente lo que sucedió con ellos, ya que la mayoría ha escuchado al menos una vez su historia, o sentido terror por lo que hicieron con sus víctimas.

Este rollo de Los Huipas sí tiene un sentido muy rural; todos los pueblos alrededor de Huatabampo lo conocen y sí asustaban a la gente con que te iban a matar Los Huipas, si andabas de borracho porque ese era el modus operandi de ellos, para jalar a sus víctimas”, explicó Omar Gámez Navo, un escritor de la comunidad de Navobaxia, quien se aventuró a escribir una crónica, sobre el recorrido que hizo en bicicleta por los lugares que los asesinos frecuentaban.

“Algo cercano que a mí me tocó, es que mi tía Amalia, que era hermana de mi abuelo, conocía a uno de estos cuatro Huipas, el cual le hacía muchos cariños a su hijo, pero en ese momento aún no se sabía todo lo que habían hecho”, explicó.

Cuando se decidió a hacer este recorrido, y escribir sobre él, Gámez Navo volvió a leer el libro de José Luis Laguna, para empaparse del tema y saber cómo iniciaría esta nueva aventura.

Lo impresionante fue que apenas terminó el texto, su madre entró a su cuarto asustada, preguntándole por qué había gritado, o si le había pasado algo, Omar extrañado no supo qué contestar, y se quedó con la duda de si esa demoniaca presencia podía rondar a todo aquel curioso aventurero que indagara en la historia de estos sanguinarios indígenas.

En una foto tomada del libro: Los Huipas, Cuatro Indígenas Mayos Convertidos en una Leyenda, de izq-der, aparecen Eusebio Yocupicio Soto, Leonardo Huipa López, Basilio Humo Valenzuela y Adelaido Huipa Quijano.

FOTO: BANCO DIGITAL

DATOS HISTÓRICOS DE LOS HUIPAS