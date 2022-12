VIDEO | ¡Ábranle paso al “Cangrejo mexicano”!: Atleta empalmense aspira bajar la torre “Burj Khalifa” de Dubai corriendo hacia atrás

Sin miedo a caer y con una agilidad asombrosa para desplazarse, Lauro Luciano Espinoza, es un peculiar atleta que corre hacia atrás, lo que le ha valido el apodo del “Cangrejo Mexicano”.

Espinoza Urías, de 60 años y originario de Empalme, Sonora, se ha hecho de fama mundial por correr hacia atrás en cuatro maratones internacionales, bajar la torre Latinoamericana en la Ciudad de México, no conforme con ello desafió las pirámides del Sol y la Luna las cuales bajó en quince ocasiones.

Debido a su sorprendente habilidad el atleta de 60 años de edad ha roto ya 26 récords mundiales.

En el andador (que ahora lleva su nombre), donde me preparaba corriendo de frente y después hacia atrás cinco kilómetros, fui descubierto por un programa de Ripley por casualidad, al ir pasando me vieron correr y me invitaron a la Ciudad de México y al maratón de Nueva York en 1985.