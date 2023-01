Usar cubrebocas, el primer paso cuando hay síntomas respiratorios, señala médico inmunólogo

HERMOSILLO, Sonora.- Usar cubrebocas es el primer paso a seguir cuando hay síntomas respiratorios, pues desde el primer malestar pueden transmitir una infección a otras personas, afirmó Alberto Monteverde Maldonado, médico inmunólogo.

"Si tienes dolorcito de garganta, una tos leve, o moquito, hay que tener conciencia de que puedes contagiar a los demás, y lo primero que tienes que hacer es ponerte el cubrebocas.

Una persona con síntomas es la que puede contagiar a los demás, no tendríamos que ser otros quienes utilicemos el cubrebocas, sino la persona que está enferma", resaltó el médico.

Reitera medidas además de usar cubrebocas

Así mismo, se debe tener distancia con las personas que vive, o sus familiares, mientras ellos no presenten síntomas, para no contagiarlos; lavarse constantemente las manos para no esparcir el virus en otras zonas de su casa, y conseguir una cita con un médico que lo valore.

Aclaró que no sirve de nada hacerse una prueba de laboratorio, si no van con un médico antes, que les diga si puede ser Covid, influenza, u otro virus o bacteria respiratoria, pues apenas un médico podría diferenciar correctamente cada patología, y otorgar el tratamiento necesario.

"Es el médico quien va a decidir si necesitan hacer la prueba para descartar Covid o no, si es necesario iniciar tratamiento antibiótico para una bacteria, o si la persona necesita un antiviral para la influenza.

"Pero lo más importante, es que el médico te permite tener un seguimiento de tu condición, e identificar si estás empeorando, pues solo así se puede prever una hospitalización, o un descontrol del cuadro respiratorio", señaló.

Monteverde Maldonado pidió a las personas con síntomas ser responsables con las medidas precautorias, como lavado de manos y uso de cubrebocas, para evitar enfermar a los demás, pues aunque algunos pueden tener Covid o influenza leves, hay personas que no, y es deber de cada uno protegerlas.