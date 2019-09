Usan los narcos a 176 menores sonorenses

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos doce años en Sonora, se han detenido 176 menores de 18 años acusados de participar en grupos de la delincuencia organizada, según datos que ofrecieron la Secretaría de Marina (Semar), Policía Federal (PF) y la Fiscalía General de la República.



Pero Sonora no ocupa los primeros lugares, sino el octavo; Chihuahua registra 808 detenciones; Tamaulipas, 644; Guerrero, 470; en el Estado de México, 279; en Michoacán, 277; en Zacatecas, 206, y Nuevo León, 204.



Aparecen también Veracruz con 129; la Ciudad de México, 106, y en Baja California, 101. Entre 2010 y 2015 se concentró la mayor cifra de detenciones, con 3 mil 48 casos.



En doce años, estas instituciones detuvieron a 4 mil 350 menores de edad en operativos contra el crimen organizado.



Desde 2006, cuando el ex presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, no hay un solo Estado sin una detención.



Esta información fue obtenida a través de solicitudes de información. Los documentos revelan que la PF ha concentrado más de 90% de las capturas de menores de 18 años, seguida de la Semar y la FGR.

Utilizan a jóvenes que apenas son menores: experto



Javier Oliva Posada, experto en temas de seguridad e investigador de la UNAM, explicó que a partir de 2005 las bandas criminales comenzaron a utilizar a menores, primordialmente como halcones -vigilan que las autoridades no se acerquen a las zonas donde operan-.



"Para la delincuencia organizada es atractivo usar a menores de edad, porque, en caso de ser capturados", afirmó, "las penas que reciben no son muy largas y el número de sentencias es muy bajo".



Explicó que esos jóvenes se caracterizan por ser de lugares marginados, por lo cual el Gobierno debería implementar políticas públicas en las zonas periféricas de las ciudades y en las áreas rurales.



En total, 457 mujeres fueron detenidas en los operativos realizados por instituciones federales, representan 10% de los casos.