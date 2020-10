Usa conocimientos para ayudar a pacientes

HERMOSILLO.- “Yo creo que todos los médicos nos dedicamos a esta profesión para contribuir al buen desarrollo de la sociedad y ayudar al ser humano, como otro humano, al buen desarrollo de su vida”, expresó Jesús Sánchez Colín, quien con 25 años de profesión, presume de ser el primer médico infectólogo con cédula en Sonora.

“Mi cédula profesional en el Estado de Sonora como infectólogo es 01/05, lo que quiere decir que es la primera cédula como infectólogo en el Estado, como internista es la 80 y como médico general es la 8 mil 532”, detalló el médico.

La infectología, dijo, fue una rama que siempre le llamó la atención por lo compleja y amplia que es, dos características que le llevaron a decidir estudiarla, sin imaginarse que en ella tendría que enfrentar diferentes epidemias y pandemias en su vida, entre ellas la tuberculosis, el cólera, VIH, H1N1 y hoy en día, la Covid-19.

Siempre que yo veía a un paciente con alguna enfermedad infecciosa yo decía que hacía falta alguien que se dedicará a esa área exclusivamente y pensaba, si voy a salir a trabajar y voy a estar en una sociedad que obviamente necesita médicos, es necesario que haya infectólogos, fue así que me incliné a esa área”, contó.

“La verdad es que hasta ahorita pues me ha dejado experiencias muy enriquecedoras”, dijo, “tratar la tuberculosis cuando era una enfermedad a la que se le tenía miedo, porque no estábamos acostumbrados a ella, el VIH me tocó igual, aunque en ese tiempo yo no era especialista, pero ya hacía prácticas en los hospitales; la epidemia del cólera y H1N1 desde que inició”.

Hasta ahora, aunque todas esas etapas han sido difíciles, Sánchez Colín admitió que jamás había vivido una situación como la que enfrentó con el Covid-19, ya que la complejidad de esta enfermedad ha sido todo un reto para él y sus colegas.

“Creo que la Covid-19 por los tiempos que estamos viviendo ha sido una situación un poquito diferente”, señaló, “el temor que ha desarrollado la gente y tratar de hacerles entender las medidas que se deben llevar a cabo ha sido muy complejo, pero sobre todo, tratar algo que desconocemos y para el cual, no hay cura posible”, expuso.

A pesar de ello, Sánchez Colín expresó sentirse muy feliz de aún poder ejercer su carrera como médico infectólogo y poner su granito de arena en esta pandemia, ya que su tarea como médico, declaró, es “lograr un buen nacer, buen crecer y bien morir en sus pacientes”.