Urgente cerrar frontera terrestre con EU ante pandemia: Del Río

HERMOSILLO, Sonora.-Un punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal que proceda con el cierre de la frontera terrestre, presentó la diputada local por Movimiento Ciudadano, María Dolores Del Río.



La petición de la legisladora se sustenta en el hecho de que el vecino país representa un riesgo para los ciudadanos de los estados fronterizos al no existir restricciones y medidas que contengan la dispersión del coronavirus Covid-19.



De acuerdo a información de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos es el país con más contagios en el mundo con 244 mil 678 casos confirmados y 5 mil 911 fallecidos, al 02 de abril.



El presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, dijo que las próximas dos semanas serán muy duras para Estados Unidos. El Gobierno de Trump tomó la medida de cerrar sus fronteras, incluso con México, limitando el cruce solo al comercio, pero no así a turistas.



Sin embargo, la diputada Del Río expresó que del lado de México no se tomó la misma decisión y las personas en las ciudades fronterizas ven con temor la llegada de extranjeros que cruzan libremente a realizar compras a nuestro país suponiendo un riesgo de dispersión del virus en México.



Además, agregó que “los próximos días es la temporada que acostumbran turistas jóvenes norteamericanos visitar nuestras playas, y nuestros paisanos viajan con toda ilusión de ver a sus familias en las festividades de Semana Santa.”



Asimismo, Dolores Del Río manifestó que hoy no hay ninguna restricción que detenga este tránsito a nuestro país, y la única autoridad que puede tomar esta decisión es el Gobierno federal. En su cancha está evitarnos riesgos a las personas que vivimos en la frontera Norte.