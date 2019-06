Urgen sondas y válvula para recién nacido en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Sondas y una válvula para gastrostomía requiere con urgencia el pequeño Jossy Kael, un niño de apenas seis meses de nacido, quien padece hidrocefalia y se encuentra internado en el Hospital General Zona 14 del IMSS, en Hermosillo.

Teresa Rodríguez, madre del menor, detalló que su hijo nació prematuro, por lo que su estado de salud ha sido más vulnerable: Sus pulmones no alcanzaron a madurar y necesita estar conectado a un respirador artificial.

“Estoy muy triste porque todo lo que come se le tira, la válvula que le pusieron en su pancita no sirve; él tiene hidrocefalia y como nació prematuro, no desarrolló bien sus pulmoncitos y está conectado a un aparato, a un respirador.

“Tiene una traqueotomía y a parte una gastrostomía, se la tuvieron que hacer para que comiera, porque se le salía todo por la boquita y la nariz; nada más que la válvula se le tronó y no hemos podido conseguir otra”, enfatizó.

La señora, originaria de Guadalajara, Jalisco, explicó que no cuentan con recursos económicos suficientes para adquirir la sonda que el niño necesita, misma que cuesta alrededor de 6 mil pesos.

“Mi esposo compró una en mil pesos, pero no le sirvió, se le sale toda la comida; la que requiere es muy cara y la verdad no podemos comprarla, hay una valvulita que es más barata, pero para nosotros sigue siendo cara, cuesta como 6 mil pesos”, reiteró.

Teresa puntualizó que la situación familiar se complicó un poco, pues Inocencio Sánchez, su esposo, perdió su trabajo por tener que ayudarle a cuidar al niño, mientras ella cuida de su hija, quien también dio a luz hace unos días.

“Nos vinimos de Guadalajara porque allá no había trabajo y mi esposo se vino a buscar aquí, encontró uno en una tienda del centro, pero lo echaron para afuera porque faltó un día que tuve que ir a cuidar a mi hija más grande; ahorita con lo que nos ayuden, la verdad, nos harán un gran favor”, añadió.

PARA AYUDAR: Para ayudar a Jossy Kael, ya sea con la sonda y válvula que requiere, o con pañales y ropita, puede acudir a la Clínica 14 del IMSS y proporcionar los datos del niño: *Bebé Rodríguez Carrillo. *Área de Lactancia. *Cuna 8. -También puede comunicarse al teléfono 3310768746.