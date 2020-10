Urge declaratoria de emergencia por sequía: Ganaderos

CIUDAD OBREGÓN.- Por la manera tan rápida en que la sequía en el Estado gana cada vez más extensión, afectando a varios sectores productivos, es que urge que inmediatamente que Sonora sea declarado como zona de emergencia, informó Ricardo Aldama Rincón.

El presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui (Aglvy) explicó que la decisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de esperar hasta el mes de noviembre para ver la situación por sequía debe reconsiderarse.

La situación de este año en comparación con el anterior, señaló, es altamente crítica y deben empezarse a realizar acciones para sacar adelante los sectores que se están viendo afectados por la falta de agua.

Los ganaderos lo pedimos a gritos, hace mucho que nos urge que se declare la sequía en Sonora, van a esperar a no sé qué fechas de noviembre a ver si se declara el estado de emergencia, la sequía ya está encima, la gente está desesperada, no sabemos en qué se están basando para esperarse tanto tiempo, no entendemos”, detalló.