Urge darle "dientes" a la sociedad en programas antimafias: Buscaglia

Segunda y última de dos partes

La sociedad civil tiene roles importantes en todos los programas antimafias que han sido exitosos en países como en Italia y Colombia con el rol de órganos auditores, explicó el académico Edgardo Buscaglia.

Cuando le das los 'dientes' a la ciudadanía para que se metan en el intestino grueso de los municipios, de las contrataciones públicas, ahí es donde los tienes que tener”, señaló el también asesor internacional en temas de seguridad.

Buscaglia ha trabajado en reformas judiciales, combate y prevención del delito organizado y corrupción en 118 países, es académico en la Universidad de Columbia y estuvo en la ciudad invitado como conferencista por El Colegio de Sonora.

En entrevista habló sobre el escenario que se enfrenta en México, la falta de coordinación, legislaciones y mecanismos para enfrentar la delincuencia organizada, así como la relación de México y Estados Unidos.

Sobre las acciones como la creación de la Guardia Nacional y otras propuestas del Gobierno federal, ¿funcionarán?

Son magníficos para las empresas privadas que venden carros, armas, alarmas y demás. Pero para el País sigue siendo un show como el de (ex presidente Felipe) Calderón. La Guardia Nacional está compuesta por valientes hombres y mujeres jovencitos que están entrando a esa Guardia Nacional disfrazada de guardia civil, cuando son miembros del Ejército, se les pone algo en el uniforme y se les da un contrato a seis años.

Es un show mediático militarizado y no va a dar resultados como yo vengo prediciendo con ustedes en la prensa mexicana desde el año 2007. No van a dar resultados.

Yo me temo mucho que las personas cercanas al presidente López Obrador le están vendiendo un modelo de pax mafiosa.

Este es el modelo de Putin en Rusia, que quiere decir coordinar a los delincuentes organizados, para que se porten bien, dándoles acceso a territorios y a mercados legales, y con eso esperar que como ya no se peleen estos grupos criminales, y se les ordene desde el Estado, van a frenar la violencia que uno ve y todos los días, que es la que le importa a los medios de difusión, los homicidios, las desapariciones.

Ya la pax mafiosa no es posible, cambió mucho el sistema político mexicano. Para bien, creo yo, porque no quieres tener a un comando y control tipo Putin en México. Necesitas institucionalizar a México con estas instituciones que yo vengo señalando con ustedes y con Carmen Aristegui hace muchos años. Sistemas de controles patrimoniales de financiamiento de campañas políticas en México no existen.

Un sistema donde la Fiscalía esté obligada, por ejemplo, a investigar las denuncias que presenta la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el doctor Santiago Nieto está trabajando magníficamente bien con la UIF, pero le presenta más de cien denuncias a (Alejandro) Gertz Manero, con casos como el de Collado o con casos como el de (Emilio) Lozoya, y Gertz Manero ni toca a más de cien denuncias, no se sabe por qué. Solamente toca primero a los que ya no están en el poder, porque muchas de esas denuncias involucran a gente que hoy está en el poder y no toca nada.

Además de la UIF, ¿qué otra acción o institución ve que esté haciendo algo enfocado en la lucha contra el narco y la corrupción?

La inteligencia militar en este País ha sido siempre un órgano que se ha mantenido más o menos limpio, inteligencia militar, y que le ha dado insumos a las instituciones del Estado para que avance.

Pero nuevamente los fiscales son lamentablemente un instrumento del poder político, por más que ahora se disfrace de autónomo, Gertz Manero, ahí lo tienes dándole cheques al Presidente, en shows payasescos. En vez de estar usando esos dos mil millones de pesos para repararle el daño a las víctimas de la delincuencia organizada, se los da ¿para qué?, para una rifa, no sé qué historia leí por ahí.

A mí me parece que en ese marco institucional subsahariano que tiene México, muy poco se puede hacer para combatir a la delincuencia organizada cuando solamente tienes una, dos o tres instituciones que sí funcionan de manera aislada pero que después no pueden aportar esos buenos elementos que ellos aportan para hacer algo.

La Secretaría de la Función Pública es un peón, la señora (Irma) Sandoval es un peón del Gobierno de turno, como lo era el secretario de la Función Pública de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. Ahí la tienes justificando lo injustificable con el caso Bartlet.

Los homicidios no son un indicador del poder de la delincuencia organizada cuando suben. Cuando suben los homicidios simplemente quiere decir que los grupos criminales están disputando un territorio con las policías municipales trabajando para los grupos criminales, entonces es una orgía de violencia.

Pero sería otro gran motivo de preocupación…

Es un motivo de preocupación igual, aunque bajen los homicidios, porque tienes más tráfico de mujeres, más compraventa de seres humanos, más tráfico de órganos, más crímenes de lesa humanidad, más desapariciones forzadas. En el fondo, la desaparición forzada no quiere decir que te matan, necesariamente, cuando te roban a tu hija y la llevan al mercado de tráfico sexual, pornografía, la persona no es asesinada, pero desaparece de manera forzada.

¿Estados Unidos y México cooperan lo suficiente ante el caso de tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas?

Estados Unidos es también parte del problema. Parte del problema porque tiene a sus autoridades de frontera corrompidas por los mismos grupos criminales que salen de acá, o sea que hay corrupción en ambos lados que no se está abordando.

El FBI viene llevando miles de causas de empleados de aduanas del lado americano, pero no dan abasto, la delincuencia organizada corrompe con tanta facilidad del lado americano, como del lado mexicano.

Segundo, el tema de regulación de compra venta de armas sigue siendo un problema que ya ustedes lo han abordado en la prensa mexicana por muchos años, no tengo que repetirlo.

Tercero, hay un problema de Estados Unidos que sigue siendo la enorme demanda de todo tipo de drogas, no solamente cocaína o mariguana, hay más de 170 tipos de droga de diseño, artificiales, que están saliendo de México que no son abordadas en la prevención, en cuanto a la prevención de adicción a diferentes tipos de drogas, desde fentanilo mezclado con otras drogas, eso no se está abordando en Estados Unidos de manera adecuada, ni con Obama y menos aún con Trump.



En México se ha abierto un debate sobre la legalización de la mariguana, ¿serviría o tendría un impacto en reducir la violencia?

No, la regulación de la mariguana, el término correcto para ubicar, ya ve los expertos a veces no saben mucho de ellos.

Las políticas de regulación del consumo son beneficiosas para México en la medida que haya una política muy fuerte de prevención del consumo, o sea, que tú te asegures que los chicos que tienen entre 5 y 15 años no estén consumiendo mariguana, a través de programas masivos de prevención del consumo de menores, cosa que México no tiene tampoco.

La gente escucha a muchos de estos expertos mexicanos que te traen la regulación de la droga como la panacea, la bala mágica que va a disminuir la delincuencia organizada cuando es un disparate, son una banda de charlatanes ignorantes que deberían saber, si se presentan como expertos deberían saber que eso no es así.



A raíz de la detención de Emilio Lozoya como ex director de Pemex, se abre la oportunidad para un maxiproceso, ¿en qué consistiría y cuál sería la importancia de que esto se diera en México?

Maxiproceso quiere decir, un conjunto, un número grande de causas penales contra muchas personas físicas y jurídicas vinculados todos esos casos entre sí, que va a servir para desmantelar a la red criminal.

Los fiscales como Gertz Manero le tienen mucho miedo a entrarle a ese tema porque aparecen políticos de todos los partidos. Esta gente, como Gertz Manero, está acostumbrada a conversar sus acusaciones antes que impulsarlas con los políticos de turno, entonces no pertenecen a la cultura donde el fiscal acusa.

Hay que empezar a cuestionar a esta gente. Yo no digo que Gertz Manero haya cometido un delito, estoy diciendo que él es un títere de la mafiocracia que existe en este País, entonces, como títere, a veces los títeres son simplemente idiotas útiles, entonces lo que hay que hacer es tratar de que los medios de difusión cuestionen.

¿Qué pasó con esas denuncias?, la denuncia es un acto público, la denuncia de un organismo del Estado Mexicano, no es un rumor, la denuncia debería ser abordada de manera pública, donde el fiscal debería explicar por qué cada una de esas denuncias, con elementos políticos y empresariales.

El fiscal Gertz Manero se vuelve más papista que el Papa, argumentando que los derechos humanos se tienen que proteger en las acusaciones y que hay algunos órganos del Estado mexicano que no consideran el principio de inocencia, se ha vuelto ahora un gran defensor de los derechos humanos.

La sociedad civil, ¿de qué manera puede participar en estos procesos?

Cuando le das los dientes a la ciudadanía para que se metan en el intestino grueso de los municipios, de las contrataciones públicas, ahí es donde los tienes que tener, producen reportes de auditoría, se lo presentan a las asambleas ciudadanas y se los dan con carácter vinculante, tiene que decir la ley, a los fiscales, para que investiguen si esa irregularidad amerita una causa penal, que no está garantiza, claro está.

Pero eso de darle dientes a la sociedad civil y la Gobernadora de este gran Estado podría hoy mismo enviar una Ley de Auditoría ciudadana que sería algo revolucionario como eran las leyes de Benito Juárez que al ciudadano mexicano, por primera vez en la historia mexicana podría auditar.

Otra ley que podría la Gobernadora, debería ser una ley nacional, pero digamos que la Gobernadora le podría enseñar al presidente López Obrador cómo se hacen las cosas y a la vanguardia una ley de reasignación social de bienes decomisados.