Urge cooperación para Jesús Adrián, bebé prematuro

HERMOSILLO, Sonora.- Pañales para recién nacido, toallitas húmedas e incluso recurso económico necesita la madre del pequeño Jesús Adrián, quien desde el pasado 8 de abril se encuentra internado en el Hospital Infantil del Estado (HIES).

Karla Susana López, originaria de Santa Ana, detalló que tenía apenas 6 meses de embarazo cuando nació su hijo, motivo por el que tuvo que permanecer en el nosocomio, al ser tan prematuro.

“Hoy lo cargué por primera vez, por fin me dajaron, después de dos meses, ahorita ya pesa 1 kilo 300 gramos; ojalá alguien me pueda ayudar con pañales, toallitas o económicamente, con lo que sea, porque he estado batallando muchísimo.

“Estoy en el albergue del HIES y pago 100 pesos diarios como puedo, a veces el papá del niño me ayuda, pero él también anda batallando porque es mucho gasto, a veces el niño gasta hasta 15 pañales diarios y le tengo que estar comprado cobijitas”, indicó.

La joven madre puntualizó que el pago diario en el albergue es alto, debido a que tuvo que ocupar un cuarto completo, ya que tiene que tener a la mano todas las cosas que el bebé va requiriendo.

“Lo cambian mucho para evitar infecciones, a cada rato me piden cobijitas nuevas, porque también tuvo una bacteria; ya estaba mejorando, pero se puso malito porque el señorito se desentubó, es muy inquieto”, describió.

Karla Susana indicó que en los próximos días, los médicos le dirán si el pequeño Jesús Adrián necesitará una operación, pues al ser prematuro, desarrolló una retinopatía. Para ayudar: -Pueden buscar a Karla Susana López en el albergue del HIES o llamarla al número 6622383093.