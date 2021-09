Unión de Usuarios pide mejorar servicio antes de aumentar tarifa en camiones urbanos de Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Un aumento a la tarifa del transporte no es sinónimo de mejora en el servicio, manifestó Ignacio Peinado Luna, por lo que actualmente no hay condiciones para que se presente un incremento.

El dirigente de la Unión de Usuarios mencionó que el servicio ha sido deficiente, por lo que antes de pensar en un aumento los responsables del servicio deben pensar en mejorar las condiciones.

“Que apuesten con una estrategia inteligente de prestar un mejor servicio, no es aumentando la tarifa como van a arreglar las cosas, la tarifa ha tenido aumentos y el servicio sigue igual de deficiente, el tema económico en tarifa no es sinónimo de mejora de servicio, no hasta estos momentos”, dijo.

Aumento en tarifa afectaría duramente a los usuarios

Además esto afectaría duramente los bolsillos de los usuarios del Transporte Urbano que actualmente pasan por una situación económica dura y tienen que destinar parte de sus ingresos al transporte.

“Las condiciones que está enfrentando el usuario, económicamente hablando, son paupérrimas, pensar en un ajuste a la tarifa simple y llanamente no hay cabida por el escenario y contexto que enfrentamos los usuarios”, mencionó.

Para que se pueda pensar en un aumento a la tarifa el Consejo ciudadanos del transporte público debe proponerlo, explicó, y hasta el momento no es un tema que esté sobre la mesa.