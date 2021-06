Unión de Usuarios pide hacer valer el derecho de seguro de gastos médicos

HERMOSILLO, Sonora.- Un llamado hace la Unión de Usuarios a las personas que padecieron algún percance en el sistema del transporte urbano para que hagan valer el derecho del seguro de gastos médicos.

Ignacio Peinado Luna indicó que en este año han acudido cerca de 40 personas a la asociación para exponer que tuvieron algún accidente en el transporte y los dejó con alguna convalecencia.

Ante esto comentó que las personas que sufren un accidente en el camión urbano es necesario que conozcan deben de exigir atención médica en un hospital privado y no debe de tener costos por deducibles.

"El usuario no tiene porque pagar nada, debe de exigir ser atendido y en un hospital particular, porque muchas comienzan a decirte que no alcanza porque solo cubre 20 mil pesos, no, según tengo entendido cubre hasta 4 millones de pesos", expresó Peinado Luna.

Lo que tiene que hacer una persona en caso de un accidente es llamar al número de emergencia, reportar el número de unidad, que los oficiales levanten el reporte, reclamar el seguro de gastos médicos y ser atendido en una clínica particular, insistió.

La Unión de Usuarios está luchando, indicó, para que haya un seguro para los viajeros del transporte urbano, que en caso de un accidente grave dé una pensión de por vida, sin embargo esta Ley hasta el momento no ha sido aprobada por el Congreso del Estado.

De acuerdo a la Policía de Hermosillo tan solo en este año, del 1 de enero al 27 de mayo, se han registrado 33 accidentes donde han participado el transporte urbano y en el 2020 ocurrieron 70 choques donde estuvieron implicados los camiones.