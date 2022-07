Una vida dedicada a la minería

La trayectoria laboral de José Canchola Reyes, con más de 40 años en el sector minero, fue objeto de un reconocimiento especial por parte de los asistentes al Seminario Minero 2022, realizado en Cananea.

En 48 años de vida laboral, primero como empleado y después como proveedor de Grupo México en Cananea y Nacozari, don José Canchola Reyes construyó un patrimonio de amor a la minería y de aporte al crecimiento de la actividad en el estado.

Desde 1973 comenzó en Mina La Caridad y después se desempeñó en Mexicana del Cobre, de la compañía Grupo México como supervisor y posteriormente, jefe general de Palas y Perforadoras; actualmente es contratista en mantenimiento y transporte de personal, y cabeza del grupo empresarial JCR.

Don José es ejemplo de tesón y entereza, de agradecimiento y confianza, de trabajo y fuerza para lograr objetivos en la vida tanto profesionales como personales y familiares; aquí la entrevista sobre su vida y obra.

¿CUÁL FUE EL CAMINO QUE RECORRIÓ PARA LLEGAR HASTA DONDE ESTÁ AHORA?

"Soy nativo de Nacozari, por azares de la vida tuve que salir y emigrar; en aquellos años no había más que los ranchos, nací ya con rancho y ahí me fui forjando de niño en lo que es el campo, su manejo.

Luego en Santa Ana me dieron la oportunidad de trabajar en Transportes Norte de Sonora, ahí trabajé 16 años en los que gané mucha experiencia, fui creciendo, tratando a todo tipo de usuarios, operadores, porque ahí estaba el taller general de las unidades.

Comenzó a sonar aquí que ya andaba la exploración de yacimientos de La Caridad: de las primeras personas, como jefe general de las operaciones la minera contrató a mi hermano Eduardo, y entonces él me llama y me invita; casualmente me tocó el arranque.

Duré mis 20 años directo con el ahora Grupo México: primero Mina La Caridad, luego

Mexicana del Cobre y 28 años que tengo aquí de encargado el transporte de personal con el mantenimiento, cuidados de las unidades, porque somos los que transportamos a los trabajadores, transportamos niños a las escuelas, somos responsables de esos camiones hacia todas las áreas".

¿QUÉ DESAFÍOS HA DEBIDO ENFRENTAR?

"Cuando llegaron las primeras palas, la gente que venía de la fábrica me hacía la propuesta de irme con ellos a representarlos en Centro y Sudamérica para ese tipo de trabajo, pero viendo el apoyo y la preparación que me dio esta empresa y como mi familia es grande, de ocho hijos, en el caso de que yo hubiera aceptado irme tendría que dejarlos y venir cada tres o seis meses a darles la vuelta.

Yo pensé mucho eso y les dije que me quedaba: la preparación que me dieron les costó a ellos también y el sacrificio que yo hice en este caminar, pues no me sentí bien para haberme ido y dejarlos, hacerlos a un lado".

HÁBLENOS SOBRE SU EMPRESA:

"El nombre es Mecánica Nagarson S.A. de C.V., ya estamos constituyendo el Grupo JCR; entre mis ocho hijos, que son cinco varones y tres mujeres, con ellos ya formé mi primera empresa, vamos caminando y ellos ya están ubicados".

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE PARA USTED QUE SU TRAYECTORIA EN LA MINERÍA SEA OBJETO DE UN RECONOCIMIENTO PÚBLICO?

"Es algo muy grande, porque no lo esperaba yo; les dije a nivel general a todos los compañeros, con todos mis hijos al frente ahí, que para haber llegado a este lugar que estoy pisando ahorita se necesita mucha constancia, entrega en el trabajo, mucha responsabilidad y sobre todo mucha honradez, eso es lo que te lleva lejos.

Agradecimiento con la gente que te dio el trabajo, que fue esta empresa y sobre todo me siento muy orgulloso de todo esto, de cómo ha trascendido y también de no perder hasta ahorita mi identidad".

¿CUÁL ES EL LEGADO QUE DEJA PARA LAS NUEVAS GENERACIONES?

"El legado que yo siempre he soñado, yo creo que ya lo traía desde niño: salir de un rancho y caminar y luego por fortuna de Dios recalé a mi pueblo natal, y haber comenzado a trabajar con esta empresa.

Hay que darle muy duro y cuando hay resultados positivos no dejarlos, que sigan con el ejemplo de su padre y la empresa, si les sigue dando tanto trabajo, que le sigan respondiendo igual que yo para que la empresa siga creciendo y a nivel familiar, a nivel local y a nivel comunidad que haya progreso para todos".

¿QUÉ DIFERENCIAS VE EN LAS FORMAS DE TRABAJO EN LA MINERÍA?

"Hay cambios muy radicales en los tipos de minería, sobre todo ahora que comenzaron los trabajos de las nuevas minas que hay en todo el mundo y aquí en México también que son a tajo abierto, que ya no son como eran anteriormente que eran subterráneas y había muchos problemas de salud y peligros.

Ahora con el modelo de trabajar a cielo abierto, no andas encajonado allá abajo y

es una tecnología de punta nivel mundial este sistema, ya la mayoría de los proyectos que hay son a tajo abierto".

¿POR QUÉ CONSIDERA QUE SON IMPORTANTES LOS EVENTOS COMO EL SEMINARIO MINERO QUE ORGANIZA LA ASOCIACIÓN DE MINEROS DE SONORA?

"Es una gran oportunidad, con esa experiencia que acabamos de pasar allá en Cananea, pues ya hay muchos comentarios de seguirlo haciendo ahí mismo, incluso a futuro se prepare tal vez un evento aquí en Nacozari.

No únicamente para la gente que trabajamos dentro de las empresas, sino la gente que nos provee y provee a las áreas mineras, ya sean empresas de tráileres que traen sus pipas, aceites, grasas, son empresas foráneas, de todo el país".

¿CÓMO VE EL PRESENTE Y EL FUTURO DE LA MINERÍA EN SONORA?

"En el seminario se comentó que hay 100 proyectos mineros en Sonora, entonces las empresas se tienen que integrar a este tipo de eventos porque es de ahí de donde salen las conexiones, los contactos con empresarios y ojalá en el futuro no nomás sean esas dos minas grandes, que haya muchas más porque Sonora está lleno de minerales, esta región del Noroeste de México está mineralizada.

Hoy, en la nueva minería está todo muy tecnificado, se cuida mucho el medio ambiente, la seguridad y obviamente las comunidades se van haciendo grandes, hay más empleo".