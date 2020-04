Una vez por semana atenderán trámites de cartilla militar por Covid-19

Solamente se atenderá un día a la semana a jóvenes que busquen tramitar su cartilla militar, esto a causa de la contingencia sanitaria por Covid-19, informó Silvia Aganza Espinoza. La encargada de la Junta de Reclutamiento Municipal indicó que será solo el día miércoles desde las 09:00 a 14:00 horas cuando se mantengan las puertas abiertas. "Por instrucciones y debido a la contingencia estamos atendiendo únicamente un día a la semana para los que deseen recoger su precartilla o tramitarla", comentó. En caso de que el joven desee recoger su pre cartilla, explicó que es necesario que se presente el i interesado o bien, puede ir el padre o madre con la identificación del joven. "Para los que desean tramitarla tienen que llevar su documentación que es acta de nacimiento original y actualizada, CURP impresa, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, puede ser de agua, luz o teléfono", detalló. Así como también, añadió que es necesaria la constancia de estudios en caso de continuar en la escuela o certificado del último nivel alcanzado, cuatro fotografías tamaño credencial que es la medida 35x45 milímetros y pueden ser en blanco y negro o color. "Deben ser fotos sin retoques con frente y orejas descubiertas, sin barba, aretes y lentes. Pero en caso de ser remiso y no haber nacido en Hermosillo tiene que presentar una carta de no inscripción, que se obtiene en el municipio donde nació", agregó la funcionaria. Aganza Espinoza aseveró que se pide documentación originar para que toda la información que se plasme en la pre cartilla sea la correcta., además de que es regresada al dueño una vez terminado el trámite. Los jóvenes que deseen tranitar dicho documento puntualizó que deben acudir a las oficinas están ubicadas en calle Nicolás Bravo número 48 en la colonia Centenario. | Archivo GH