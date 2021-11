Una pareja fuera de serie: Jesús y Dinora cumplen 71 años de casados y aún perdura su amor

NAVOJOA, SONORA.-Tormentas, crecientes y pandemias han pasado pero su amor sigue fuerte, firme como un árbol que dio como fruto cinco hijos, 20 nietos y 13 bisnietos; Jesús de Loyola Ruy Sánchez Ramos y Dinora Toledo Salido cumplieron ayer 71 años de casados.

Respeto, paciencia, amor y portarse bien es el secreto para un matrimonio duradero, reveló la pareja, quienes tomados de la mano viven su relación con la misma intensidad de aquel 5 de noviembre de 1950 cuando se juraron amor eterno en un templo de Huatabampo.

Don Jesús, de 95 años de edad, aún recuerda aquel 16 de septiembre en la Plaza 5 de Mayo de Navojoa cuando vio a Dinora cuya belleza y porte elegante lo cautivó.

“Yo ya la conocía porque ella vivía en Huatabampo y yo iba a trabajar para allá pero no andábamos noviando”, narró, “pero un día se le ocurrió venir a la plaza y ahí empecé a platicar con ella y la invité al Casino a bailar”.

Unos buenos pasos de baile, pues era un especialista en el mambo, y la nobleza de don Jesús ayudaron a conquistar a doña Dinora con quien duró dos años y medio de noviazgo.

Yo era muy bailador, me gustaba mucho bailar aunque a ella no le gustaba pero la hice bailadora”, expresó, “era muy bonita y lo sigue siendo, muy platicadora era, ahora es medio corajuda pero no le hace”.