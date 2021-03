Un segundo aguinaldo será posible en mi Gobierno: el “Borrego”

GUAYMAS, SONORA .- La reactivación económica se construirá desde abajo, con los sectores más golpeados por la pandemia, es por eso que en mi Gobierno los trabajadores de las pequeñas empresas gozarán de un segundo aguinaldo durante el primer año de trabajo, afirmó Ernesto el “Borrego” Gándara.

El candidato por la Alianza “Va por Sonora” visitó el Municipio de Guaymas, en donde anunció la importancia de sostener a la clase obrera, a quienes aportan tanto a una empresa y derivado de la alerta sanitaria resulta complejo mejorar su situación.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Durante el primer año por cada empleo que generen las pequeñas y medianas empresas les daremos un segundo aguinaldo al trabajador al terminar el este primer periodo de doce meses. Es una forma de que los pequeños comercios puedan ofrecer mejores condiciones de trabajo a sus empleados”, expresó el “Borrego” Gándara.

La estrategia de reactivación tendrá dos vertientes, primero buscar la atracción de inversiones que generen empleos, para esto el Gobierno dará todas las facilidades con la instalación y apertura de nuevas empresas.

El otro punto será salvar, apoyar y detonar a las pequeñas y medianas empresas con financiamientos y proyectos, y otro punto de suma importancia es que el Gobierno del Estado se “apriete el cinturón”, pues resulta complejo apoyar sin cortar el gasto.

El “Borrego” manifestó que durante los primeros meses de administración se enfocará el aparato de Gobierno en recuperar la economía.

“Prefiero dedicar los primeros meses a la reactivación económica, a apoyar el sector productivo y quitar no todas, desde luego las básicas no, no hacer obras de infraestructura hay que aumentar los fondos para la pequeña empresa, aumentar fondos para la pequeña empresa, dar más créditos hay que cobrar menos impuestos”, expresó el Candidato al Gobierno de Sonora.