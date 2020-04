Un incendio le arrebata su hogar a navojoenses

Por si la amenaza del Covid-19 fuera poco, Yadira Duarte Salazar se quedó sin un refugio donde pasar la cuarentena, ya que su casa se incendió ayer por la mañana en la colonia Tepeyac de esta ciudad.

La mujer pidió la ayuda de la ciudadanía para reconstruir su casa y tener un lugar donde resguardarse junto a sus tres hijos quienes dependen de ella.

“Se me quemó la cocina, porque hizo un corto (circuito), se me quemó todo, la estufa, el refrigerador, trastes y después pasó para adentro del cuarto y se me quemó el colchón, la tele, no quedó nada”, lamentó.

En el callejón número seis de la colonia Tepeyac sólo quedan escombros de lo que fue su domicilio, manifestó, pero mientras consiguen ayuda para construir una nueva casa los vecinos del lugar apoyan con algunos alimentos.

“Necesitamos ropa, víveres o con lo que puedan ayudar, la verdad no tenemos donde dormir porque lo perdimos todo”, reiteró.

A quienes desean apoyar, Yadira Duarte puso a disposición el número celular 6421423625 y agradeció a las personas de buen corazón que le han brindado esperanza en tiempos difíciles.