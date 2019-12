Un hogar cálido es un lujo que no todos se pueden dar

AGUA PRIETA, Sonora.- Es una mañana silenciosa y fría. El termómetro indica -2 grados y el viento desde el exterior ingresa por la cajuela sin vidrio de una vieja camioneta Chevrolet, donde Ramón Hernández Esquer, de 65 años, duerme apacible.

Lo cubren tres cobijas. Él duerme en el asiento trasero, mientras que en la cajuela está su herramienta de trabajo: Una escoba, por si alguien lo busca para ofrecerle un empleo temporal que le permita comprar un café al menos.

"El Chapito", como lo conocen, según relató, vive desde hace seis meses en la vieja camioneta color negro y gris característico de un automóvil que fue lijado, estacionado en una banqueta del Centro de la ciudad.

Y ésta será la primera vez que Ramón experimentará el invierno sin otro resguardo que las ventanas y láminas de la antigua camioneta que su amigo mecánico le prestó para vivir.

En esta frontera ya se han registrado temperaturas por debajo de los 0 grados, pero "El Chapito" afirmó que no se siente el frío y que es posible dormir a gusto en el asiento trasero de la camioneta.

Ramón tuvo seis hermanos, de los cuales le sobreviven cinco, y es padre de tres hijos. Él sólo visita a una hermana y a sus hijos, pero su único deseo es salir adelante por sus propios medios.

Hace cinco años aproximadamente, narró, se divorció y se fue a vivir con un hermano que tenía su residencia en Ciudad Juárez, pero falleció y regresó a esta frontera, donde obtiene su sustento mediante su trabajo.

Se dedica a la limpieza de patios, jardines e incluso, comentó, ayuda a retirar la basura, cualquier cosa que le permita comprar café, tortillas, pan o algo para comer.

Su mayor deseo es trabajar, aunque sus posesiones son sólo la ropa que viste y le gustaría tener por lo menos otro pantalón y un par de tenis, pero si no se le pregunta, no lo pide.

Para algunas personas un hogar cálido es un lujo al que no pueden acceder y como Ramón, se ven obligados a enfrentar las temperaturas congelantes sólo con las cobijas que poseen.

BUSCAN AYUDAR

Durante la temporada invernal, personal de la Unidad Municipal de Protección Civil realiza recorridos por las calles de Agua Prieta en busca de personas en situación vulnerable.

Cobijas, colchonetas, alimentos y agua se les ofrece a las personas vulnerables, señaló el titular Armando Castañeda Sánchez, y aunque se les ofrece llevarlos a un albergue, generalmente se niegan.

Vamos y visitamos a las familias o la persona, hacemos conocimiento a la persona que puso el reporte de que si continúan las condiciones extremas como hemos tenido en estos días, nosotros vamos o Seguridad Pública y les ofrecemos pasar la noche en un lugar seguro", comentó.

En la frontera de Agua Prieta se tiene la Casa de la Mujer Migrante como un albergue permanente no sólo para las personas en tránsito, sino también para los aguapretenses que lo requieran, detalló.

Esto con el propósito de que en caso de emergencia, una familia, mujeres u hombres, de ser necesario, puedan quedarse en un lugar seguro y cálido, para pasar por lo menos la noche y hasta tres si se considera.

En esta frontera, debido a que no es tan común encontrarse a personas en situación de calle, se hacen recorridos en la periferia, donde casa por casa se busca a las personas necesitadas, señaló Castañeda Sánchez.

"El inverno pasado había familias que todos en una sola cama, porque no tenían cobijas, no tenían techos, ni paredes y pues la ayuda que les dejamos nosotros les benefició mucho", expresó.

En lo que va de esta temporada, aseguró, sólo se tuvo reporte de Ramón, quien vive en una camioneta y a quien se le entregaron insumos para protegerse de las bajas temperaturas, al ser su decisión permanecer ahí.

FRÍO CRUEL

El descenso de temperaturas puede ser cruel no sólo con quienes no tienen hogar, sino también con quienes tienen una vivienda pero no los recursos económicos suficientes para comprar lo necesario para mantenerse cálidos.

Tal es el caso de la familia López Ruiz, quienes se hacen cargo de Claudia Francisca López Ruiz, de 33 años, que desde pequeña no puede caminar y es dependiente de su hermana.

Su familia mencionó que en su casa, en la colonia Ferrocarril, viven también cinco niños y aunque cuentan con un calentón de leña, que también se utiliza como estufa, necesitan leña.

Esto debido a que gran parte del día se requiere tener el calentón no sólo por los niños, sino también por Claudia, quien para calentarse en ocasiones se sienta en una silla de ruedas afuera de la vivienda ubicada en calle 8, avenida Anahuac.

Las complicaciones de la familia se deben a que la hermana de Claudia no puede trabajar porque se queda a cuidar a su hermana y a los niños, por lo que sólo su esposo es el sustento de ese hogar.

La familia se mudó a la colonia mencionada hace aproximadamente cuatro meses, desde que regresaron de Hermosillo, a donde se habían ido en busca de mejores oportunidades que no consiguieron.

Tras dos años de vivir en la cálida capital sonorense, experimentarán nuevamente el frío que caracteriza a esta frontera durante esta temporada, que ya comienza a registrar temperaturas mínimas bajo los 0 grados.