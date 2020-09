Ulises busca el sueño de hermanos con Naranjeros

HERMOSILLO, Sonora.- El poder hacer el equipo y jugar con su hermano Irving López en Naranjeros de Hermosillo es uno de los sueños que tiene el lanzador Ulises López para las campañas venideras.

Con cuatro años de experiencia en otras plazas de Liga Mexicana del Pacífico, Ulises siempre ha compartido con su hermano el sueño de jugar para un mismo club y en contra, y espera poderlo lograr pronto.

“Desde chiquitos siempre hemos querido jugar en contra y también jugar en el mismo equipo, creo que eso es más como para la familia, saber que jugamos en el mismo equipo, pero estaría muy padre, si la oportunidad se presenta.

Claro que sería uno de los sueños hechos realidad que desde chiquito tienes cuando vienes a los estadios y con los Naranjeros, es como decirnos que nos pusiéramos las pilas para jugar juntos aquí y ojalá que se pueda presentar la oportunidad este año”, destacó.

El que ya reportó fue el lanzador Alejandro Carrillo y está en un proceso de adaptación pues aceptó que se encontró con caras nuevas con las que espera entrar en confianza rápido y ponerse a punto para trabajar al parejo.

“Realmente no conocí a muchos, conviví con pocos como el catcher que me cachó bullpen y también es nuevo, no lo conocía, así que apenas me estoy adaptando con la demás gente, porque hay más gente que no había visto”, manifestó.

ES BUENO SABER…

Este día se llevará a cabo el quinto encuentro interescuadras de cara al juego de preparación contra Yaquis de Obregón el miércoles.