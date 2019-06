UGRS debe reponer elección de dirigente: Abogado de Sader

CIUDAD DE MÉXICO.- La Unión Ganadera Regional de Sonora deberá citar a una nueva asamblea para reponer la votación de su mesa directiva, en un plazo no determinado, informó Francisco Conzuelo Gutiérrez, abogado general de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en entrevista con Grupo Healy.

Las consecuencias de la resolución es que nosotros, como dependencia, estamos desconociendo la asamblea que se llevó a cabo en la elección de la mesa directiva. En este caso, van a tener que citar a nueva celebración de la asamblea. Será, en este caso, la Confederación Nacional Ganadera la que lleve a cabo la convocatoria", destacó.

El pasado 5 de abril, la UGRS realizó una asamblea general donde se eligió al nuevo presidente de la organización, la cual ganó Héctor Platt Martínez con 57 votos a Daniel Barazini Hurtado.



Conzuelo Gutiérrez es el abogado que firmó la resolución que la Unión Ganadera argumenta que su firma no tiene validez.



El resolutivo donde se desconoce a la asamblea general y a la mesa directiva actual de la UGRS no es válido, por lo que la dirigencia está firme y bajo legalidad, declaró Rubén Molina Molina, secretario general de la organización.



Lo cierto, aseguró el funcionario, es él quien se encarga de firmar ese tipo de resoluciones emitidas por la Sader, dependencia que hoy no reconoce la mesa directiva de la Unión Ganadera de Sonora.



"Ellos tendrán todo el derecho de poder presentar sus inconformidades, recursos que ellos crean convenientes conforme a derecho. Una de las consecuencias de que la Sader no los reconozca, es que no pueden ellos suscribirse, esa mesa directiva, en el Registro Nacional Agropecuaria, el que les da el reconocimiento oficial y hacia terceros", explicó.



En cuanto a la reposición de la asamblea no existe un plazo determinado, agregó.