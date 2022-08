"Tyson" Márquez y "Nica" Concepción tendrán cuarta pelea en Hermosillo

Siete años después desde que se enfrentaron por última vez, Hernán “Tyson” Márquez volverá a pelear contra Luis “Nica” Concepción el próximo mes de octubre en Hermosillo.

Así lo confirmó el mismo boxeador empalmense, quien busca volver a los grandes escenarios después de una pausa en su carrera deportiva donde incursionó en la política.

Este combate será el cuarto entre el mexicano y el panameño, una rivalidad que ya es considerada un clásico debido a las grandes actuaciones que han brindado desde que se midieron por primera vez en 2011, cuando el “Tyson” le arrebató el cinturón mundial Mosca de la AMB al “Nica” en Panamá.

“Esta pelea se vende sola, va ser muy buena, lo que dure, por los estilos que tenemos. Ya le gané dos veces, él me ganó la tercera, porque me agarró de imprevisto y me ganó por decisión, pero llevamos tres peleas muy buenas yo y él.

“A parte que vende, él está rankeado dentro del top ten del mundo (peso Mosca, AMB), entonces si le pego me rankeo yo. Que sea un peleón otra vez, por los estilos, transmitida por ESPN Knockout y me clasifico otra vez, pegándole, me daría la oportunidad de buscar una pelea grande en los Supermosca”, comentó el sonorense.

Hasta el momento todavía no hay fecha exacta para el combate y está por verse si se realiza en el Palenque de la ExpoGan o el Centro de Usos Múltiples, aunque en todo caso se buscaría que fuera transmitida por ESPN.

“Me siento muy bien, estuve dos años sin pelear, enfocado en la escuela y así; pero regresaron las ganas, me sentó muy bien el descanso. Me siento como en mis mejores tiempos, me responde muy bien el cuerpo, disfruto el entrenamiento.

“Me voy el día martes para Los Mochis, con los Montiel, con los que me hice campeón del mundo. Voy a concentrarme nueve semanas allá, a meterme de lleno al gimnasio, para venir a ganar y hacer una gran noche, si Dios quiere”, agregó Márquez.

El combate está pactado a realizarse en la división Supermosca, en 116 libras.