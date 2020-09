Tres notas que no te debes perder este día

Algo que ha dado de qué hablar es que el 14% de los rusos que se aplicaron la vacuna "Sputnik-V" contra el coronavirus han mostrado efectos secundarios, según admitió el ministro de Salud de Rusia, Mijaíl Murashko. Debilidad, dolor muscular leve y hasta fiebre son algunas de las reacciones. El presidente ruso, Vladímir Putin, desveló que una de sus hijas fue vacunada y se encuentra bien, aunque sí tuvo fiebre los dos primeros días.

Finalmente este martes se cumplió el plazo del sorteo de la rifa del avión presidencial. La bolsa fue de 100 premios por 20 millones de pesos cada uno. De acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador, parte de lo recaudado se utilizará para equipar los hospitales del País ante la pandemia por Covid-19. El Gobierno puso a disposición el siguiente enlace para verificar si tu boleto resultó ganador https://www.lotenal.gob.mx/servicio/buscaPremio ¡Ojalaá y hayas sido uno de los ganadores!

¡De no creerse! Quien fuera el narcotraficante más buscado por el Gobierno de EU, Joaquín "El Chapo" Guzmán, admiraba al presidente Donald Trump y consideraba que el ex mandatario Barack Obama fue "un cobarde inútil", según reveló Jeffrey Lichtman, uno de sus abogados defensores. "El Chapo, lo crean o no, era un fan de Trump", aseguró Lichtman Actualmente, "El Chapo" Guzmán se encuentra recluido en una prisión de alta seguridad en Colorado, conocida como el Alcatraz de las Rocosas o "Supermax", de donde nadie ha podido escapar.