Agilizan vacunación en Nogales

Personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y adultos de 50-59 años que quedaron pendientes de la dosis inició con orden y agilidad en los cuatro módulos instalados en Nogales. De acuerdo con información de autoridades del sector salud a la ciudad de Nogales llegaron un total de 12 mil 870 dosis de la vacuna y se aplicarán en los cuatro lugares antes mencionados los días jueves, viernes, sábado y domingo.

Reciba nuestro

México rompió récord de vacunación

El pasado miércoles se rompió récord en la aplicación de vacunas contra Covid-19 en México, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. AMLO que en ese día se aplicaron 710 mil vacunas en el País, la mayor cifra desde que arrancó la vacunación. El mandatario informó que este mes se concluye con la vacunación de trabajadores de la educación.

Israel y Hamás pactan tregua

Israel y el movimiento islamista Hamás anunciaron hoy una tregua bilateral para poner fin a once días de escalada bélica a partir de las 2.00 hora local del viernes (23.00 GMT del jueves). El Gobierno israelí, que no suele pronunciarse sobre los altos el fuego con las milicias, confirmó un acuerdo "sin condiciones" a partir de la propuesta de Egipto, mediador tradicional entre las dos partes. Los once días de escalada han costado la vida a 232 palestinos, entre ellos 65 menores además de mil 900 quedaron heridos. En Israel 12 personas han muerto, entre ellas dos menores, y más de 340 resultados heridas.