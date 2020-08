Tres notas importantes que tienes que saber este día

CIUDAD DE MÉXICO.-En Guanajuato, José Antonio Yépez Ortiz, alias "El Marro", ha sido puesto a disposición de un juez local, para enfrentar cargos por el delito de secuestro; en tanto se resuelva ese asunto, Marina, Defensa Nacional y hasta la Agencia de Investigación Criminal lo custodian, toda vez que al presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima le esperan cargos federales por Delincuencia Organizada y Robo de Hidrocarburos, entre otros.

Al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, le ha ordenado el presidente López Obrador una depuración en esa dependencia, pues de todo aquel que haya sido colaborador cercano de Genaro García Luna sea despedido del Gobierno federal, aplicando la máxima de "dime con quién andas y te diré quién eres", aunque Durazo Dice que se analiza la función institucional de cada uno de los funcionarios de primer nivel que hacían equipo con García Luna, quien ahora enfrenta un proceso por penal por narcotráfico.

La decisión de que los estudiantes vuelvan a clases a distancia, significaría que miles de estudiantes mexicanos no continúen sus estudios, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, calculando que 1.4 millones de alumnos entre Secundaria y Preparatoria o de Preparatoria a nivel Superior, no vuelvan a inscribirse. Las cifras de deserción escolar son alarmantes, pues tan sólo 800 mil no ingresarán a la prepa.

