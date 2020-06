Traza su carrera Alan David Picasso

Por intenciones y ganas no va a parar y para el 2022 México tendrá un campeón del mundo más en sus filas, aseguró el prospecto mexicano Alan David Picasso, quien entrena actualmente en el gimnasio de Alfredo Caballero.

De la mano de su entrenador Francisco Arce, Picasso está seguro de que sí todo sale bien y no hay nada extraordinario, en dos años se visualiza como monarca mundial, para lo que ya se está preparando.

Yo me veo monarca mundial en unos dos años, en dos años cuando mucho van a tener un nuevo campeón en México, es para lo que nos estamos preparando y queremos que así sea”, explicó.

Fue el pasado mes de marzo, en la última función antes de la pandemia, que Picasso se midió a Jesús Quijada, y en ese momento su cuerpo técnico le pidió oportunidad a Caballero de poder entrenar unos días acá, a lo que accedió y tratarán de aprovechar esta oportunidad.

“En marzo peleamos en contra de ellos y les gustó nuestro estilo, estuvimos platicando, nos conocimos ahí después nos fuimos nosotros a la Ciudad de México y ya después le preguntamos si había posibilidad de que nos recibiera acá y nos dijo que sí y nos recibió como si fuera nuestra casa”, explicó.

El hecho de ser uno de los prospectos más importantes de México en la actualidad y tener todo el apoyo del presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, no es más que motivación para lograr las metas que se ha propuesto.

“Por supuesto que sí me motiva su respaldo ya que sí ellos se fijaron en mí es por algo, y no voy a deshonrarlo, tampoco al profesor Caballero, a Zanfer que me ha dado la oportunidad de tener todas mis peleas como profesional con ellos, y a Francisco Arce que es mi entrenador, y el señor Sulaimán es una gran persona y es motivante tener todo ese respaldo”, explicó.

Además destacó la posibilidad de entrenar a lado de Miguel Berchelt y Juan Estrada a quienes considera grandes exponentes del box en México y de quienes desea obtener una gran cantidad de conocimientos para sus futuros combates.