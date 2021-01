Tras ser internada, preocupa a María Rafaela quién cuidará a sus gemelos autistas

HERMOSILLO, Sonora.- Tras haber permanecido internada, María Rafaela Ramos en el Hospital IMSS de la calle Juárez de la capital sonorense, a causa de un nódulo pulmonar y salir al día siguiente, la preocupación de la madre de familia es quién la apoyará para cuidar a sus gemelos de 28 años, quienes tienen autismo severo.

Muñeca Emma Trujillo, miembro de la agrupación Madres Especiales A.C señaló que hace meses se le ha brindado apoyo a María Rafaela, quien hace años quedó viuda y se encargaba ella sola de sus dos hijos, Luis Ángel y José Luis.

"Los muchachos tienen 28 años, no hablan, les dan de comer en la boca porque si intentan comer solos se tragan la porción sin masticar, entonces se les da de poquito, además de que no toleran la ropa están en shorts y pañal, pero con este frío no se pueden poner suéteres", relató.

Para la amiga y acompañante del caso de la señora María Rafaela, manifestó que la principal preocupación es quién cuidará a sus hijos, ya que a pesar de que reciben los cuidados de una tía, esta es mayor; no hay un apoyo gubernamental al estar postrada en cama sin poder atenderlos como antes.

"Es una mortificación para todos nosotros. Es una preocupación para todos los padres de hijos especiales cuando no estemos, algunos son afortunados de tener quién los cuide, pero ¿y todos los demás? No nos gustaría imaginar que podrían estar en Salud Mental o con pacientes con otras patologías psiquiátricas, cuando tú has criado a tu hijo en un ambiente de hogar y te lo pasan a uno tan distinto", agregó.

A causa de la pandemia por Covid-19, manifestó Muñeca Trujillo que el aislamiento no ha sido fructífero para María Rafaela y sus hijos, ya que su salud le está cobrando factura, ya que para ella fue difícil el conseguir atención médica oportuna.

"En caso de que en el peor de los escenarios hubiera un desenlace grave, ¿qué pasará con esos muchachos? ¿Qué tipo de ayuda debería de recibir la persona que se quede con ellos? Pienso en muchas cosas, debería de tener educación de un terapeuta que sepa manejar el autismo, recibir terapia sicológica para ma adaptación. Cuidar una persona con autismo es un plus a los niveles de paciencia, dominio y racionalidad de cada persona", dijo.

A pesar de haber en el Estado una ley sobre esta situación, no ha sido impulsada debidamente y por órganos de gobierno no cuentan con un apoyo en caso de orfandad de personas con discapacidad.

Por ello se pide a la autoridad municipal y estatal contar con la ayuda en este tipo de situaciones para evitar dejar desprotegidos a los jóvenes y adultos que tienen alguna discapacidad.

Aunque María Rafaela fue dada de alta, ella está postrada en cama sin poder levantarse para atender a sus hijos y con el apoyo de su hermana, quien tiene más de 70 años de edad.

Las personas que deseen apoyar a los gemelos pueden acudir a la calle Luciérnaga número 44 entre Toboso Amarillo y Cardo Santo en la colonia Palo Verde.