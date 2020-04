Trabajadora de Isssteson denuncia a chofer de Uber por negarle un servicio

Decepcionada, triste y rechazada se sintió Paulina Reneé García Moreno, una trabajadora administrativa del sector salud, pues un chofer de Uber le negó el servicio por considerarla un riesgo de infección de Covid-19.

La joven de 30 años, quien trabaja en el área administrativa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) en Navojoa, narró que a las 18:00 horas del pasado martes al salir de su jornada laboral solicitó un auto de alquiler, pero el chofer al verla con uniforme y cubrebocas le negó el servicio.

Me quedé impactada porque es algo que no esperaba; salí de la clínica y de repente miré el Uber y cuando me acerqué miré que se fue, luego me llegó un mensaje al celular que dice que canceló porque es un foco de infección, refiriéndose a mi persona”, dijo.