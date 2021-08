Toros HB dan la sorpresa en playoffs de Liga Sabatina HMO

Los Toros HB dieron la primera sorpresa en el arranque de los playoffs de la Liga de Beisbol Sabatina HMO, luego de vencer 6-4 a Taquería San José y ponerse a una victoria de avanzar a las semifinales.

Antonio Alcaraz de 3-2, Simón Garza de 4-2, Alejandro Tánori de 4-2 comandaron la ofensiva ganadora en este encuentro; mientras que por los derrotados hicieron lo propio Alex Ceceña de 5-2, Isaac Pacheco de 4-2, Alberto Pacheco de 4-2 y Jordan Mayboca de 2-2.

La victoria sobre la lomita se quedó en manos de Antonio Álvarez, quien en función de relevista sólo permitió tres hits y no permitió carrera en dos entradas y dos tercios. La derrota la sufrió Fermín Ruiz.

El equipo de Chavalones se impuso a IOSupport por blanqueada de 13-0 en juego que ganó Brandon Huez sobre el montículo, tras lanzar cinco innings y un tercio con sólo un hit y ocho ponches. Ariel Madero salió como el pitcher derrotado.

Los mejores al bat por los ganadores fueron Enrique Trujillo de 4-2, Javier Moreno de 3-2 y Sebastián Trujillo de 4-2; al tiempo que por los derrotados nadie repitió de imparable y sólo sumaron dos hits en todo el juego.

Los Mayos tomaron la delantera en su serie ante Aztecas tras doblegarlos con pizarra de 15-4, al igual que lo hizo la novena de Padres-Fivi al superar 12-5 a Tigres del Sindicato LEAR.

SERIES DE PLAYOFFS

Toros HB (1-0) vs. Taq. San José (0-1)

Chavalones (1-0) vs. IOSupport (0-1)

Mayos (1-0) vs. Aztecas (0-1)

Padres (1-0) vs. Tigres (0-1)