Toman escuela en Yavaros

YAVAROS, Huatabampo.- Padres de familia de la Escuela Primaria Álvaro Obregón del puerto de Yavaros, en el municipio de Huatabampo, tienen tomado el plantel desde hace cuatro días en protesta por las malas condiciones de los sanitarios, falta de un maestro, entre otras irregularidades.



Ana Laura Soto Valdez, presidenta de la sociedad de padres de familia, aseveró que ante la falta de respuesta de las autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), realizarán una marcha desde Yavaros hasta Hermosillo.



"En segundo año nos están juntando a dos grupos en uno solo, entonces es un salón para 40 alumnos, además los aires acondicionados no se dan abasto", abundó, "en primer año nos quitaron un maestro, es decir antes había dos grupos de primero y ahora sólo hay uno".



Además, dijo, la fosa séptica se llena cada tres meses y aunque las autoridades de la SEC ya la desaguaron, es necesario hacerlo de manera oportuna pues representa un foco de infección para los 400 alumnos que ahí estudian.



"Los vidrios de las ventanas están quebrados, no hay butacas suficientes y las que hay están en mal estado", añadió, "las puertas no tienen chapas".



YA SE ATIENDE: SEC



Personal de la Secretaría de Educación y Cultura acudió desde el pasado miércoles a las instalaciones de la Escuela Primaria Alberto Gutiérrez (turno matutino) y Álvaro Obregón (turno vespertino), de Yavaros, para sostener un dialogo con padres de familia, informaron autoridades de la SEC.



Indicaron que los padres solicitaron en dicha reunión la atención de limpieza de fosa séptica, rehabilitación de los baños, instalación de cristales en ventanales, rehabilitación de cerco perimetral, cambio de puertas y chapas.



A la fecha se ha realizado la limpieza de la fosa séptica, rehabilitación de baños y la instalación de cristales, mencionaron.



Ayer se impidió por parte de los padres de familia, dijo, el acceso al personal para continuar con los trabajos de rehabilitación de la cerca perimetral, instalaciones eléctricas, cambios de puertas e instalación de tinaco.